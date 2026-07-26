Saltillo: Joven se debate entre la vida y la muerte tras accidente en motocicleta

Un motociclista de 19 años resultó gravemente lesionado luego de impactarse contra el camellón central ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Vicente Guerrero, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el joven, identificado como Kevin Brayan, circulaba a bordo de su motocicleta con dirección de norte a sur sobre el periférico.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente dormitó al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se estrellara contra el camellón central para después quedar tendido sobre la carpeta asfáltica. Automovilistas que pasaban por el lugar detuvieron su marcha para auxiliar al motociclista y reportaron el accidente al Sistema de Emergencias 911.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, a fin de prevenir otro percance. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al joven y lo trasladaron al Hospital General debido a la gravedad de las lesiones. Su estado de salud fue reportado como de pronóstico reservado.