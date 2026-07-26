Saltillo: Joven se debate entre la vida y la muerte tras accidente en motocicleta

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    Saltillo: Joven se debate entre la vida y la muerte tras accidente en motocicleta
    Socorristas inmovilizaron al joven antes de ingresarlo a la ambulancia para su traslado. MARTÍN ROJAS

El joven de 19 años presuntamente dormitó mientras circulaba sobre el periférico Luis Echeverría; fue trasladado al Hospital General con pronóstico reservado

Un motociclista de 19 años resultó gravemente lesionado luego de impactarse contra el camellón central ubicado en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Vicente Guerrero, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el joven, identificado como Kevin Brayan, circulaba a bordo de su motocicleta con dirección de norte a sur sobre el periférico.

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De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente dormitó al volante, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y se estrellara contra el camellón central para después quedar tendido sobre la carpeta asfáltica.

Automovilistas que pasaban por el lugar detuvieron su marcha para auxiliar al motociclista y reportaron el accidente al Sistema de Emergencias 911.

$!La motocicleta presentó severas afectaciones en la parte frontal tras impactarse contra el camellón central.
La motocicleta presentó severas afectaciones en la parte frontal tras impactarse contra el camellón central. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, a fin de prevenir otro percance.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios al joven y lo trasladaron al Hospital General debido a la gravedad de las lesiones. Su estado de salud fue reportado como de pronóstico reservado.

$!Automovilistas solicitaron apoyo al 911 mientras el joven permanecía tendido sobre la carpeta asfáltica.
Automovilistas solicitaron apoyo al 911 mientras el joven permanecía tendido sobre la carpeta asfáltica. MARTÍN ROJAS

Finalmente, la motocicleta fue retirada con apoyo de una grúa y el accidente quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

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