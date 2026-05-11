Motociclista se impacta con camioneta y termina lesionado, en Saltillo

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    Motociclista se impacta con camioneta y termina lesionado, en Saltillo
    El lesionado fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja.
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    Motociclista se impacta con camioneta y termina lesionado, en Saltillo

No alcanzó a frenar y chocó con una camioneta a la altura de la colonia Omega

Jonathan de Jesús N., de 30 años de edad, resultó herido en un accidente vial registrado la tarde de este lunes en la colonia Omega.

El afectado presentó una herida en la rodilla izquierda y, para descartar una probable fractura, fue trasladado de urgencia en una ambulancia de la Cruz Roja a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cerca de las tres de la tarde, el motociclista circulaba sobre el bulevar Vito Alessio Robles. Tenía vía libre con dirección al sur y, al llegar al cruce con la calle Gama, una camioneta se atravesó a su paso. La pick up, conducida por Valentín Alejandro N., omitió el alto cuando circulaba hacia el oriente.

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La motocicleta continuó su marcha y terminó impactándose contra el costado izquierdo de la camioneta. Debido al choque, el motociclista salió proyectado y cayó directamente sobre el pavimento, donde permaneció inmóvil durante varios minutos hasta ser auxiliado por testigos. Posteriormente, se realizó un llamado al Sistema Estatal de Emergencias 911, movilizándose una ambulancia de la benemérita institución.

Al lugar también acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes procedieron con el aseguramiento del conductor de la camioneta. El presunto responsable fue consignado ante el agente investigador del Ministerio Público, donde permanecerá bajo investigación por el delito de lesiones.

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