Saltillo: joven se quita la vida en la Satélite Sur; su pareja lo buscó por horas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El hallazgo ocurrió en la vivienda del hombre, donde autoridades confirmaron el deceso y abrieron una investigación para esclarecer lo sucedido
La noche de ayer jueves se registró el fallecimiento de un joven de 22 años en un domicilio ubicado en la colonia Satélite Sur, en Saltillo. Conforme con los primeros reportes, el joven atentó contra su vida tras un conflicto personal relacionado con su vida privada.
La Fiscalía General del Estado informó que el caso fue reportado alrededor de las 23:40 horas, arribando el personal de la Policía Municipal Preventiva 15 minutos después de la medianoche a una vivienda situada en la calle Ángel del Campo, entre Emilio Abedrop y Francisco Rojas González.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: muere menor que fue arrollado junto a su madre en el periférico LEA; ella continúa hospitalizada
En el lugar fue localizado Johan Froylán ¨N¨, de 22 años, sin signos vitales en el área de la cocina, junto a las escaleras del domicilio. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso al realizar la revisión al cuerpo.
Se dio a conocer, por parte de Marian, de 24 años, pareja sentimental del joven, que horas antes habían convivido con normalidad y mantuvieron comunicación por mensajes hasta las 17:00 horas, cuando él dejó de responder.
Al no obtener contacto más tarde, la joven decidió acudir al domicilio y, al no recibir respuesta, observó desde una ventana el cuerpo suspendido. De inmediato llamó a un familiar y posteriormente a los servicios de emergencia para pedir ayuda.
De forma preliminar trascendió que la joven mencionó que, en días recientes, habían tenido un conflicto después de que encontrara en el teléfono de Johan fotografías en las que aparecía con ropa interior femenina y maquillado.
El padre del fallecido acudió a identificar el cuerpo, mientras que personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó las diligencias correspondientes y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.