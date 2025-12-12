Saltillo: joven se quita la vida en la Satélite Sur; su pareja lo buscó por horas

La noche de ayer jueves se registró el fallecimiento de un joven de 22 años en un domicilio ubicado en la colonia Satélite Sur, en Saltillo. Conforme con los primeros reportes, el joven atentó contra su vida tras un conflicto personal relacionado con su vida privada.

La Fiscalía General del Estado informó que el caso fue reportado alrededor de las 23:40 horas, arribando el personal de la Policía Municipal Preventiva 15 minutos después de la medianoche a una vivienda situada en la calle Ángel del Campo, entre Emilio Abedrop y Francisco Rojas González.

En el lugar fue localizado Johan Froylán ¨N¨, de 22 años, sin signos vitales en el área de la cocina, junto a las escaleras del domicilio. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso al realizar la revisión al cuerpo.