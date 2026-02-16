Saltillo: joven sufre quemaduras en 60% del cuerpo al intentar encender boiler

Un joven de 22 años resultó con quemaduras de gravedad tras registrarse un flamazo por acumulación de gas en su domicilio, ubicado en la calle 13, casi esquina con calle 10, en la colonia Mirasierra, en Saltillo.

El incidente ocurrió cuando Isaí Guadalupe ¨N¨ se disponía a encender el boiler dentro de la vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, en el interior ya se había acumulado gas debido a una fuga previa que no fue detectada por el habitante.

