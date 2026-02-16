Saltillo: joven sufre quemaduras en 60% del cuerpo al intentar encender boiler

    El joven sufrió quemaduras en aproximadamente el 60 por ciento del cuerpo tras el flamazo. Ulises Martínez
    Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al domicilio Ulises Martínez

Una fuga de gas dentro de la vivienda provocó la acumulación del combustible; el tanque habría sido derribado por un perro, que también resultó con quemaduras en el hocico

Un joven de 22 años resultó con quemaduras de gravedad tras registrarse un flamazo por acumulación de gas en su domicilio, ubicado en la calle 13, casi esquina con calle 10, en la colonia Mirasierra, en Saltillo.

El incidente ocurrió cuando Isaí Guadalupe ¨N¨ se disponía a encender el boiler dentro de la vivienda. De acuerdo con los primeros reportes, en el interior ya se había acumulado gas debido a una fuga previa que no fue detectada por el habitante.

$!Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria antes del traslado urgente.
Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria antes del traslado urgente. Ulises Martínez

Durante la inspección realizada en el lugar, se estableció que un perro habría derribado el tanque de gas, lo que provocó la liberación del combustible. El animal también presentó lesiones en el hocico derivadas del flamazo.

Vecinos del sector reportaron lo ocurrido al ver a Isaí salir del domicilio y dirigirse a la acera de enfrente. Fue auxiliado por personas del lugar, quienes lo resguardaron en una vivienda cercana mientras arribaban los servicios de emergencia. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y personal de apoyo.

$!El perro presentó quemaduras en el hocico tras el flamazo provocado por la acumulación de gas en el interior de la vivienda.
El perro presentó quemaduras en el hocico tras el flamazo provocado por la acumulación de gas en el interior de la vivienda. Ulises Martínez

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria al joven, quien presentaba quemaduras en aproximadamente el 60 por ciento del cuerpo. Tras cubrirlo con una manta térmica y estabilizarlo, fue trasladado de urgencia a un hospital privado al norte de la ciudad.

Los propietarios del inmueble se harían cargo de trasladar al perro a recibir atención veterinaria para descartar complicaciones mayores derivadas del incidente.

