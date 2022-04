Saltillo: joven vende libros para pagar un abogado de divorcio; cientos de mujeres la apoyan

Su mensaje continúa detallando su situación: “me corrió de nuestra casa, estoy en una ciudad que no conozco muy bien y no quiero alarmar a mi familia. (Mi hermano ya lo sabe y está ayudándome)”, comenta la joven, quien concluye su mensaje diciendo: “Espero que esto no moleste a nadie”.

La lista se compone de más de 40 ejemplares, entre ellos: Cerebro de pan; Brave not perfect; Crianza con apego; Hoy no es siempre; Educar sin ira, por mencionar algunos.

Mujer agradece a la comunidad

Horas después de haber compartido su historia la joven realizó una segunda publicación, en la que agradeció el apoyo que ha recibido por parte de todas las mujeres que conforman el grupo.

En el mismo texto, dijo sentirse conmovida por la sororidad, pero también lamentó encontrar que muchas mujeres pasan por casos similares al suyo.

“Ayer hice esta publicación y quiero agradecerles a todas , las que me ayudaron , a las que me hicieron sentir mejor , las que ofrecieron sus servicios gratuitos, comida, techo y a las que me recomendaron les juro que nunca me había sentido tan cobijada y tan entendida. Lamento que muchas así como yo estén pasando por algo similar. Ayer conocí la empatía entre mujeres ojalá así siempre sea con todas las abrazo a todas a distancia les agradezco hoy y siempre”.

Como la primera publicación, su segundo mensaje también recibió decenas de comentarios positivos y de aliento, recalcando que las comunidades digitales también son un medio de apoyo.