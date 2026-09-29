Saltillo: la muerte sorprende a maquinista; se disponía a emprender otro viaje en el tren de carga

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    Saltillo: la muerte sorprende a maquinista; se disponía a emprender otro viaje en el tren de carga
    El trabajador se encontraba en la antigua estación de trenes cuando comenzó a presentar problemas de salud. ULISES MARTÍNEZ

El trabajador sufrió un problema de salud mientras esperaba realizarse los exámenes médicos previos a su jornada

Un maquinista de 55 años murió durante la madrugada de este martes en las instalaciones de la antigua estación de trenes, ubicada en la Zona Centro de Saltillo, luego de sufrir un problema de salud mientras esperaba realizarse los exámenes médicos correspondientes antes de comenzar su jornada.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 horas en la estación situada sobre la calzada Emilio Carranza, en su cruce con la calle Luis Gutiérrez. El operador fue identificado como Jorge “N”, quien había llegado al lugar para prepararse para sus actividades laborales.

Jorge vestía el uniforme de trabajo y se disponía a cumplir con el procedimiento médico establecido para el inicio de su turno. Mientras esperaba ser atendido, comenzó a presentar problemas de salud y posteriormente quedó tendido en el piso de las instalaciones.

Sus compañeros solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 911 y comenzaron a brindarle primeros auxilios mientras esperaban la llegada de los servicios médicos. La situación también fue reportada a las autoridades para que acudieran al lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron minutos después y realizaron una valoración al trabajador, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros informes, la causa del fallecimiento habría sido un infarto.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras agentes de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos. Personal de la Unidad de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y posteriormente se efectuó el levantamiento del cuerpo.

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