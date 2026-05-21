Saltillo: La UAAAN impulsa agricultura inteligente con simposio nacional sobre tecnología y sostenibilidad

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a través de los departamentos de Fitomejoramiento y Maquinaria Agrícola, organizó el Simposio Nacional de Innovación en Agricultura: Inteligencia Artificial, Precisión y Sostenibilidad en la Producción de Alimentos, en coordinación con ICCA México. El encuentro reunió a especialistas, investigadores, docentes y estudiantes para abordar las nuevas tendencias tecnológicas aplicadas al sector agroalimentario, con énfasis en inteligencia artificial, nanotecnología, agricultura de precisión y estrategias sostenibles para incrementar la eficiencia en la producción de alimentos.

Durante las actividades académicas se desarrollaron conferencias y espacios de intercambio de experiencias enfocados en los desafíos que enfrenta actualmente el campo mexicano, así como en las oportunidades que ofrecen las herramientas digitales y científicas para optimizar procesos productivos y fortalecer la seguridad alimentaria.

La directora ejecutiva de ICCA Región México, Lidia Sánchez, destacó la relevancia de impulsar este tipo de espacios de actualización y formación profesional. “Hoy sembramos conocimiento y, como todo lo que se siembra bien, dará buenos frutos”, expresó durante su participación en el simposio. Con este tipo de iniciativas, la Antonio Narro fortalece la preparación de nuevas generaciones de profesionistas especializados en innovación agrícola, capaces de responder a los retos globales relacionados con la producción sustentable y el desarrollo tecnológico del sector rural.

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