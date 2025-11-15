Ayuntamiento de Saltillo entrega nuevo drenaje sanitario en la colonia El Salvador

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Ayuntamiento de Saltillo entrega nuevo drenaje sanitario en la colonia El Salvador
    Autoridades municipales entregaron la obra a las familias, quienes destacaron la importancia de contar por fin con un servicio básico indispensable para la salud. FOTO: CORTESÍA

Los trabajos incluyeron casi 400 metros lineales de tubería y conexiones a la red principal, infraestructura que garantiza un manejo adecuado de las aguas residuales

El Gobierno Municipal de Saltillo entregó a las familias de la colonia El Salvador la nueva obra de drenaje sanitario, una infraestructura clave para mejorar la calidad de vida del sector y garantizar condiciones adecuadas de salud y bienestar para sus habitantes.

Con una inversión cercana a los 800 mil pesos y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Javier Díaz González instruyó la construcción de esta red sanitaria que permitirá conducir de manera segura las aguas residuales de las calles Génesis, Malaquías, San José de los Cerritos y Diamante.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo cerrará el año con una inversión histórica de 100 mdp al campo; destacan programas de vivienda y abrevaderos

$!La nueva red de drenaje sanitario en la colonia El Salvador eliminará filtraciones y encharcamientos que por años afectaron a las viviendas del sector.
La nueva red de drenaje sanitario en la colonia El Salvador eliminará filtraciones y encharcamientos que por años afectaron a las viviendas del sector. FOTO: CORTESÍA

La obra evitará filtraciones, encharcamientos, malos olores y otros riesgos sanitarios que afectaban al sector ubicado en el suroriente de la ciudad.

En representación del alcalde, la directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, entregó formalmente la infraestructura a las y los vecinos beneficiarios.

“La prioridad de nuestro Alcalde y del Gobernador es mejorar la calidad de vida de las familias y proteger el medio ambiente, ya que esto evita que desechos contaminen arroyos o áreas verdes”, destacó González Rodríguez.

Agregó que la obra permite que la colonia continúe desarrollándose de manera ordenada y sostenible.

Los trabajos, ejecutados por la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, incluyeron la instalación de casi 400 metros lineales de tubería, la construcción de registros y la conexión final con la red sanitaria general de la ciudad.

$!La comunidad reconoció que el drenaje representa un avance significativo para el desarrollo ordenado y la dignidad de las viviendas en el suroriente de Saltillo.
La comunidad reconoció que el drenaje representa un avance significativo para el desarrollo ordenado y la dignidad de las viviendas en el suroriente de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Habitantes de la colonia reconocieron la importancia de este servicio básico.

María Esperanza García Barrón, vecina del sector, expresó que contar con drenaje representa un cambio significativo para la comunidad: “A nosotros nos da mucho gusto que ya tengamos drenaje, que tanta falta hacía en este lugar”, señaló.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir llevando infraestructura de calidad a todas las colonias de Saltillo, especialmente a aquellas que más lo requieren, como parte de su estrategia para consolidar un crecimiento urbano ordenado y mejorar el acceso a servicios esenciales.

Temas


Drenaje
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Lizeth es señalada por encabezar una red de defraudadores inmobiliarios en la localidad.

Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas
El dirigente de la Coparmex hizo un llamado a las autoridades a combatir las extorsiones, un delito que está golpeando al empresariado en el país.

Extorsión tiene de rodillas a empresarios de México, afirma líder de la Coparmex
La ampliación de la carretera a Monclova mejorará la conectividad con la capital coahuilense.

Ampliación de carretera Saltillo-Monclova iniciará en entronque a Monterrey; va en proyecto ejecutivo
El pleno de la SCJN desecho por unanimidad los amparos y recursos promovidos por Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, por lo que deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT.

Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México
Familiares de Blanca Martínez Bustos exigen justicia tras su fallecimiento en el IMSS.

‘El IMSS se convirtió en condena de muerte’; exigen revisión tras posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
Personal municipal retira a niñas y niños de zonas de riesgo para evitar accidentes entre el tráfico.

Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
Una obra de arte de protesta que representan al presidente Donald Trump y a Jeffrey Epstein se pueden ver fuera de la entrada del restaurante Bustboys and Poets en el barrio de U Street de Washington.

Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes
true

Aeropuerto de Saltillo: ¿cobra nuevos bríos?