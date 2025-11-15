Ayuntamiento de Saltillo entrega nuevo drenaje sanitario en la colonia El Salvador

El Gobierno Municipal de Saltillo entregó a las familias de la colonia El Salvador la nueva obra de drenaje sanitario, una infraestructura clave para mejorar la calidad de vida del sector y garantizar condiciones adecuadas de salud y bienestar para sus habitantes. Con una inversión cercana a los 800 mil pesos y el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Javier Díaz González instruyó la construcción de esta red sanitaria que permitirá conducir de manera segura las aguas residuales de las calles Génesis, Malaquías, San José de los Cerritos y Diamante. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo cerrará el año con una inversión histórica de 100 mdp al campo; destacan programas de vivienda y abrevaderos

La obra evitará filtraciones, encharcamientos, malos olores y otros riesgos sanitarios que afectaban al sector ubicado en el suroriente de la ciudad. En representación del alcalde, la directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, entregó formalmente la infraestructura a las y los vecinos beneficiarios. “La prioridad de nuestro Alcalde y del Gobernador es mejorar la calidad de vida de las familias y proteger el medio ambiente, ya que esto evita que desechos contaminen arroyos o áreas verdes”, destacó González Rodríguez. Agregó que la obra permite que la colonia continúe desarrollándose de manera ordenada y sostenible. Los trabajos, ejecutados por la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, incluyeron la instalación de casi 400 metros lineales de tubería, la construcción de registros y la conexión final con la red sanitaria general de la ciudad.