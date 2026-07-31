Saltillo: licitan actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano ante cambios en movilidad y vivienda

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    Saltillo: licitan actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano ante cambios en movilidad y vivienda
    El Municipio contempla que con esta actualización se adecúe el plan maestro para el desarrollo ordenado de la ciudad. Especial

La directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro, explicó que el proceso se realiza para continuar la regularización de la ciudad ante cambios en aspectos como movilidad o hidrológicos

El Gobierno Municipal de Saltillo emitió la mañana de este jueves el fallo correspondiente a la licitación de una nueva actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU).

A través de la tesorería municipal, se emitió la resolución del procedimiento MSC-TM-018-2026 correspondiente a la sexta actualización que se realiza del documento elaborado en 2020.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alista-saltillo-nuevo-plan-rector-de-desarrollo-urbano-2027-BD20986733

“La ciudad cambia, entonces se tienen que estar actualizando los planes directores que son los instrumentos que regulan la ciudad. Es por esta razón que nosotros estamos promoviendo esta actualización”, expuso a VANGUARDIA Haydeé Nayeli Castro, directora de Desarrollo Urbano de Saltillo.

Expuso que continuamente se deben actualizar aspectos respecto a la movilidad o temas hidrológicos. “En tanto la ciudad vaya cambiando, son temas que se tienen que ir abordando y dando soluciones, entonces eso es lo que se va a estudiar, de qué manera se pueden dar estas soluciones”, apuntó.

El Gobierno Municipal de Saltillo expuso además que las condiciones de la ciudad han cambiado significativamente, en cuanto a vivienda vertical, vivienda adecuada, preservación de áreas ambientales, movilidad, infraestructura verde y de resiliencia ante las lluvias e inundaciones, cambio climático, usos mixtos, crecimiento poblacional.

$!Esta actualización se espera que quede concluida a finales de 2027.
Esta actualización se espera que quede concluida a finales de 2027. Archivo

También se han presentado escenarios como cambios en la dinámica económica, aseguramiento de que la población cuente con suficiente equipamiento público, corredores industriales ante el impacto del nearshoring, la intensidad de la dinámica de zona metropolitana, así como la incorporación de proyectos federales como la vivienda adecuada y tren suburbano)

Asimismo se busca la consolidación de subcentros urbanos y se espera que resultado de este ejercicio de planeación también se ajuste el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones municipal.

Castro indicó que se firmará el contrato desde este viernes y se espera que los trabajos de actualización del Plan se terminen para el año 2027.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-arranca-construccion-de-parque-norte-proyectan-sera-un-nuevo-polo-urbano-FN22490151

“Es un nuevo plan, si se puede ver de esa manera, solamente que no se puede partir de cero porque ya tienes planes directores anteriores, por lo tanto es una actualización del plan”, apuntó la directora.

El fallo fue otorgado a la empresa Entropía Urbana, S. DE R.L. DE C.V por 5 millones 634 mil pesos y de acuerdo a documentos públicos, deberá realizar acciones como antecedentes y Diagnóstico Territorial Integrado, así como Diagnóstico Socioeconómico, Ambiental y Territorial

Los documentos también exponen que la empresa deberá hacer un Diagnóstico del Medio Físico Construido, un Diagnóstico de Movilidad, Medio Ambiente, Patrimonio e Inclusión Social, una Prospectiva, Estrategias y Modelo de Ordenamiento Territorial, así como brindar el servicio de Zonificación, Instrumentación y Productos Finales.

ACTUALIZACIÓN SEGÚN LA LEY

Esta actualización del PDDU se da en el contexto de ordenamientos como la Ley de Asentamientos del Estado de Coahuila y la NOM-005-2024 publicada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

La mencionada ley señala en su artículo 68, último párrafo que la revisión y actualización de los planes y programas de desarrollo urbano seguirán el mismo procedimiento que el dispuesto para su aprobación y deberá realizarse cuando cambien la situación o condiciones que les dieron origen.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-arco-vial-zapaliname-propuesto-desde-2001-para-desarrollo-metropolitano-OL19656686

Asimismo, la norma llamada “contenidos generales para planes o programas municipales de ordenamiento territorial y/o desarrollo urbano”, propone nuevos temas a considerar para elaborar, actualizar y llevar a cabo estos instrumentos normativos de desarrollo urbano.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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