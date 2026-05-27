Alista Saltillo nuevo Plan Rector de Desarrollo Urbano 2027

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    Alista Saltillo nuevo Plan Rector de Desarrollo Urbano 2027
    El nuevo Plan Rector de Desarrollo Urbano buscará ordenar el crecimiento de Saltillo y mejorar la movilidad en la ciudad. OMAR SAUCEDO

El proyecto busca ordenar el crecimiento de la ciudad y mejorar la conectividad del transporte público

El Gobierno Municipal de Saltillo comenzó los trabajos técnicos para integrar el nuevo Plan Rector de Desarrollo Urbano, documento que definirá las bases del crecimiento territorial de la ciudad hacia 2027.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el proyecto busca responder al crecimiento industrial y poblacional de la capital de Coahuila mediante una planeación urbana más ordenada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-sera-sede-de-reunion-nacional-de-ciudades-capitales-JD20986852

“Este año estamos empezando a trabajar en el plan rector de desarrollo urbano para poderlo presentar el año que entra y que de alguna otra manera esté acorde al crecimiento ordenado”, comentó.

El edil explicó que uno de los principales ejes será la modernización del transporte público, con rutas más eficientes y accesibles para reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad entre distintos sectores de Saltillo.

La propuesta contempla disminuir las interconexiones y optimizar trayectos diarios para generar también un ahorro económico en las familias.

“Cómo mejorar el transporte público, cómo poderlo hacer más accesible, cómo con menos interconexiones puedes llegar a tu destino, lo cual eso genera también un ahorro en las familias”, señaló.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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