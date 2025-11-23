Saltillo: Llevan Brigada Naranja al parque Abraham Curbelo

Saltillo
/ 23 noviembre 2025
    Saltillo: Llevan Brigada Naranja al parque Abraham Curbelo
    La brigada ofreció servicios psicológicos, acompañamiento legal e información preventiva. FOTO: CORTESÍA

La actividad se enmarca en el mes de la sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres.

Con el objetivo de sensibilizar y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, el Instituto Municipal de las Mujeres realizó la Brigada Naranja “Unidas por Ellas” en el parque Abraham Curbelo, donde se ofreció información, apoyo psicológico y acompañamiento legal a las asistentes.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, señaló que este esfuerzo se lleva a cabo en el marco del mes de prevención de la violencia hacia las mujeres, y destacó que para el alcalde Javier Díaz González es prioridad impulsar acciones que mejoren la calidad de vida y garanticen entornos seguros para las mujeres.

TE PUEDE INTERESAR: Ya son seis los bares de Saltillo que adoptan protocolos de protección para jóvenes, mujeres y personas con discapacidad

Las Brigadas Naranja buscan informar sobre los distintos tipos de violencia, entre ellos la psicológica, física, sexual, económica, digital, patrimonial, feminicida y obstétrica.

“Lo importante es que las mujeres conozcan esta información y puedan pedir ayuda en caso de estar pasando por algún tipo de violencia”, afirmó Fernández Tonone.

Estas jornadas se han realizado también en espacios como los centros comunitarios de Loma Linda y Mirasierra, la Línea Verde, la Universidad Carolina y el Instituto Tecnológico de Saltillo.

Se difunde información sobre distintos tipos de violencia: psicológica, física, sexual, económica, digital, patrimonial, feminicida y obstétrica. FOTO: CORTESÍA

Además, durante los domingos de noviembre la brigada ha estado presente en la Ruta Recreativa, llevando orientación e intervención profesional a las asistentes.

La directora adelantó que la brigada continuará recorriendo distintos puntos de la ciudad durante el resto del mes, entre ellos el Ateneo Fuente, el Multideportivo El Sarape y diversas colonias y ejidos de Saltillo, con el fin de acercar servicios y fortalecer redes de apoyo para las mujeres.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

