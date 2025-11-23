Saltillo: Llevan Brigada Naranja al parque Abraham Curbelo

Con el objetivo de sensibilizar y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, el Instituto Municipal de las Mujeres realizó la Brigada Naranja “Unidas por Ellas” en el parque Abraham Curbelo, donde se ofreció información, apoyo psicológico y acompañamiento legal a las asistentes.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, señaló que este esfuerzo se lleva a cabo en el marco del mes de prevención de la violencia hacia las mujeres, y destacó que para el alcalde Javier Díaz González es prioridad impulsar acciones que mejoren la calidad de vida y garanticen entornos seguros para las mujeres.

Las Brigadas Naranja buscan informar sobre los distintos tipos de violencia, entre ellos la psicológica, física, sexual, económica, digital, patrimonial, feminicida y obstétrica.

“Lo importante es que las mujeres conozcan esta información y puedan pedir ayuda en caso de estar pasando por algún tipo de violencia”, afirmó Fernández Tonone.

Estas jornadas se han realizado también en espacios como los centros comunitarios de Loma Linda y Mirasierra, la Línea Verde, la Universidad Carolina y el Instituto Tecnológico de Saltillo.