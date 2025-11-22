Ya son seis los bares de Saltillo que adoptan protocolos de protección para jóvenes, mujeres y personas con discapacidad

El Gobierno Municipal de Saltillo continúa ampliando su estrategia preventiva en espacios de convivencia nocturna, y a través del Instituto Municipal de la Juventud alcanzó ya seis bares capacitados dentro del programa Fiesta Segura , iniciativa que busca generar entornos de protección y responsabilidad para las y los jóvenes que acuden a estos establecimientos.

Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, explicó que estas actividades se desarrollan en coordinación con la Cruz Roja, específicamente con la Coordinación Estatal de Prevención de Lesiones, que imparte una capacitación sobre consumo responsable de bebidas embriagantes y pautas básicas de autocuidado en espacios recreativos.

Hasta ahora se han sumado Prive, Xense, Despechadxs, Rabbit, Malacopa y, recientemente, Baricci Albricci, donde personal municipal y estatal llevó a cabo una sesión dirigida tanto a empleados como a clientes, con el fin de reforzar buenas prácticas y protocolos de actuación frente a riesgos asociados al consumo de alcohol.

El funcionario detalló que, como parte del programa, los bares participantes proyectan mensajes de prevención en pantallas, colocan señalética visible y distribuyen preservativos para promover una sexualidad responsable entre la población joven. Además, se socializa el protocolo “Me das una violeta”, herramienta de apoyo para mujeres que se sientan en riesgo dentro del establecimiento.

Ramírez Espinoza destacó que el DIF Saltillo también participa con talleres orientados a mejorar la inclusión de personas con discapacidad en centros nocturnos, de modo que estos espacios cuenten con personal capacitado para brindar atención adecuada.

Durante la intervención en Baricci Albricci se sumó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que impartió charlas preventivas sobre estupefacientes y realizó una demostración con la unidad canina K9 sobre detección de sustancias ilícitas, fortaleciendo así la conciencia colectiva entre personal y asistentes.

El Gobierno Municipal subrayó que el programa continuará ampliándose a más establecimientos en las próximas semanas, con el propósito de consolidar una red de bares responsables y seguros en la capital coahuilense.