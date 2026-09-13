Saltillo: llevarán jornadas de esterilización, vacunación y desparasitación a siete sectores

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: llevarán jornadas de esterilización, vacunación y desparasitación a siete sectores
    Las Jornadas de Atención para Seres Sintientes ofrecerán durante septiembre servicios de esterilización, vacunación y desparasitación en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

Las actividades comenzarán este lunes en La Herradura y continuarán hasta el 30 de septiembre; las cuotas de recuperación van desde los 50 hasta los 300 pesos

El Ayuntamiento de Saltillo informó que durante septiembre se realizarán Jornadas de Atención para Seres Sintientes en siete sectores de la ciudad, donde se ofrecerán servicios de esterilización, vacunación y desparasitación para perros y gatos.

De acuerdo con el Ayuntamiento, las actividades se desarrollan en coordinación con la asociación civil Por la Dignidad Animal y los servicios tendrán distintas cuotas de recuperación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/denuncian-en-redes-nuevo-caso-de-maltrato-animal-en-la-colonia-fundadores-de-saltillo-ID23464826

La esterilización tendrá un costo de 300 pesos para perros y 250 pesos para gatos. Para la desparasitación, la cuota será de 50 pesos para perros de talla chica y 100 pesos para los de talla grande.

En cuanto a la vacunación, el Municipio indicó que la dosis antirrábica tendrá un costo de 50 pesos, mientras que la vacuna quíntuple se ofrecerá por 250 pesos.

$!El programa contempla servicios para perros y gatos con cuotas de recuperación que varían según el procedimiento.
El programa contempla servicios para perros y gatos con cuotas de recuperación que varían según el procedimiento. CORTESÍA

La próxima jornada se realizará este lunes 14 de septiembre en La Herradura, mientras que el viernes 18 llegará a Lomas del Refugio. Posteriormente, el lunes 21 se instalará en el centro comunitario Hidalgo y el miércoles 23 en Margaritas.

El calendario continuará el viernes 25 de septiembre en Pueblo Insurgentes, el lunes 28 en Satélite Sur y concluirá el miércoles 30 en Tierra y Libertad. Todas las jornadas se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/piden-proteger-a-los-seis-gatitos-comunitarios-que-viven-en-el-centro-de-estudios-musicales-de-la-alameda-de-saltillo-BD23463626

Según la información municipal, anteriormente el programa estuvo en los centros comunitarios de Virreyes, Nogales y Misión Cerritos.

Las personas interesadas en agendar una cita o solicitar información pueden comunicarse vía WhatsApp al 844-197-39-00 o al teléfono 844-410-97-29.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Brigadas
Cuidado Animal
Esterilización

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Los casos de depresión e ideación suicida han tenido un importante incremento en los últimos años.

En Coahuila, se agrava crisis de salud mental: se disparan casos de depresión e ideación suicida
true

POLITICÓN: Camina subasta de AHMSA, pero con muletas; faltan conocer garantías en proceso

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

Aprietan a Amílcar Olán para acalambrar a Andy

NosotrAs: Habitar la transformación

NosotrAs: Habitar la transformación
Pisa y corre

Pisa y corre
General Motors invirtió en 2023 mil millones de dólares en la ampliación de su complejo de Ramos Arizpe para la fabricación de vehículos eléctricos, que finalmente no tuvieron el boom esperado.

Prevén recorte laboral en GM Ramos Arizpe por salida de la Blazer
true

Coahuila: De la percepción de seguridad a las microviolencias

true

Variedades del acontecer en México