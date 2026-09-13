Saltillo: llevarán jornadas de esterilización, vacunación y desparasitación a siete sectores

El Ayuntamiento de Saltillo informó que durante septiembre se realizarán Jornadas de Atención para Seres Sintientes en siete sectores de la ciudad, donde se ofrecerán servicios de esterilización, vacunación y desparasitación para perros y gatos. De acuerdo con el Ayuntamiento, las actividades se desarrollan en coordinación con la asociación civil Por la Dignidad Animal y los servicios tendrán distintas cuotas de recuperación.

La esterilización tendrá un costo de 300 pesos para perros y 250 pesos para gatos. Para la desparasitación, la cuota será de 50 pesos para perros de talla chica y 100 pesos para los de talla grande. En cuanto a la vacunación, el Municipio indicó que la dosis antirrábica tendrá un costo de 50 pesos, mientras que la vacuna quíntuple se ofrecerá por 250 pesos.

La próxima jornada se realizará este lunes 14 de septiembre en La Herradura, mientras que el viernes 18 llegará a Lomas del Refugio. Posteriormente, el lunes 21 se instalará en el centro comunitario Hidalgo y el miércoles 23 en Margaritas. El calendario continuará el viernes 25 de septiembre en Pueblo Insurgentes, el lunes 28 en Satélite Sur y concluirá el miércoles 30 en Tierra y Libertad. Todas las jornadas se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Según la información municipal, anteriormente el programa estuvo en los centros comunitarios de Virreyes, Nogales y Misión Cerritos. Las personas interesadas en agendar una cita o solicitar información pueden comunicarse vía WhatsApp al 844-197-39-00 o al teléfono 844-410-97-29.