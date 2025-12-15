Saltillo: luces amarillas y llantas a 32 libras, claves para manejar en neblina

En días recientes, Saltillo ha presentado neblina densa y llovizna durante los últimos días del otoño, lo que representa un mayor riesgo de accidentes automovilísticos.

La mañana de este lunes, el conductor de un automóvil quedó varado en una zanja pluvial al intentar retornar en un espacio prohibido en la carretera Saltillo-Torreón.

Ante estas condiciones, Emmanuel Valdez, instructor de manejo de la escuela Nahutilyus, indicó que lo primordial es manejar a la defensiva, lo cual definió principalmente como la disminución de la velocidad y el encendido de las luces de emergencia o intermitentes.

Asimismo, recomendó a los automovilistas cargarse hacia su carril derecho y prestar especial atención al mantenimiento del vehículo, pues una mala iluminación complica la conducción en estos escenarios.

Respecto al tipo de luces, detalló que las luces blancas dificultan la visualización al mezclarse con el color de la niebla, por lo que sugirió el uso de luces de halógeno o amarillas para mejorar el contraste.

“En las luces altas es más difícil, tienes que traer luces bajas, las luces altas elevan el volumen de la luz y es un poquito más difícil la visualización”, comentó respecto al uso de los faros.

En cuanto a los neumáticos, el instructor expuso la importancia de mantenerlos bien calibrados, advirtiendo que cuando están mal inflados tienden a derraparse con mayor facilidad, especialmente si el pavimento está mojado por lluvia o brisa.

Recomendó revisar la presión de las llantas al menos una vez a la semana, basándose en la información técnica que usualmente se encuentra en el marco de la puerta del conductor o en la tapa del depósito de gasolina.

“Casi siempre lo normal son 32 libras, pero te puedes topar con una llanta grande, por ejemplo una camioneta Lobo que puede ser 35 o 38 libras, puedes toparte con una llanta chiquita de un Matiz que sean 28 libras”, afirmó.

Valdez explicó que las llantas están diseñadas para liberar aire por las caras al recibir un impacto fuerte como mecanismo de autoprotección para evitar deformaciones conocidas como “chichones”.

Para solucionar la falta de visibilidad por vidrios empañados debido al frío exterior y el calor corporal interno, compartió que aplicar agua con jabón en la parte interior del vidrio ayuda a que mejore la visibilidad del vidrio.

Finalmente, el instructor hizo hincapié en que estas condiciones climáticas exigen mayor precaución no solo en Saltillo, sino en cualquier ciudad con neblina.

“Preferentemente ya no salgas tanto a la vialidad cuando está ese mal clima, porque sí es muy arriesgado”, concluyó.

Debido a la inclinación geográfica de Saltillo, la presencia de neblina varía considerablemente por zonas, concentrándose hasta en un 80 por ciento en el sur de la ciudad, explicó.

El experto señaló que, aunque la carretera Monterrey-Saltillo también suele estancar mucha neblina, la orografía local provoca que el fenómeno sea más denso en los sectores elevados del sur en comparación con el norte.