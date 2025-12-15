Saltillo: luces amarillas y llantas a 32 libras, claves para manejar en neblina

Saltillo
/ 15 diciembre 2025
    Saltillo: luces amarillas y llantas a 32 libras, claves para manejar en neblina
    La presencia de neblina densa y llovizna en Saltillo ha incrementado el riesgo de accidentes automovilísticos, por lo que especialistas en manejo recomiendan extremar precauciones. FOTO: UNSPLASH

Emmanuel Valdez, instructor de manejo, detalló que el 80 por ciento de la neblina en la ciudad se concentra en el sur, debido a la inclinación del terreno

En días recientes, Saltillo ha presentado neblina densa y llovizna durante los últimos días del otoño, lo que representa un mayor riesgo de accidentes automovilísticos.

La mañana de este lunes, el conductor de un automóvil quedó varado en una zanja pluvial al intentar retornar en un espacio prohibido en la carretera Saltillo-Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementa 57% monto recaudado para reparación del daño a víctimas del delito en el Sureste de Coahuila

Ante estas condiciones, Emmanuel Valdez, instructor de manejo de la escuela Nahutilyus, indicó que lo primordial es manejar a la defensiva, lo cual definió principalmente como la disminución de la velocidad y el encendido de las luces de emergencia o intermitentes.

Asimismo, recomendó a los automovilistas cargarse hacia su carril derecho y prestar especial atención al mantenimiento del vehículo, pues una mala iluminación complica la conducción en estos escenarios.

Respecto al tipo de luces, detalló que las luces blancas dificultan la visualización al mezclarse con el color de la niebla, por lo que sugirió el uso de luces de halógeno o amarillas para mejorar el contraste.

“En las luces altas es más difícil, tienes que traer luces bajas, las luces altas elevan el volumen de la luz y es un poquito más difícil la visualización”, comentó respecto al uso de los faros.

En cuanto a los neumáticos, el instructor expuso la importancia de mantenerlos bien calibrados, advirtiendo que cuando están mal inflados tienden a derraparse con mayor facilidad, especialmente si el pavimento está mojado por lluvia o brisa.

Recomendó revisar la presión de las llantas al menos una vez a la semana, basándose en la información técnica que usualmente se encuentra en el marco de la puerta del conductor o en la tapa del depósito de gasolina.

“Casi siempre lo normal son 32 libras, pero te puedes topar con una llanta grande, por ejemplo una camioneta Lobo que puede ser 35 o 38 libras, puedes toparte con una llanta chiquita de un Matiz que sean 28 libras”, afirmó.

Valdez explicó que las llantas están diseñadas para liberar aire por las caras al recibir un impacto fuerte como mecanismo de autoprotección para evitar deformaciones conocidas como “chichones”.

Para solucionar la falta de visibilidad por vidrios empañados debido al frío exterior y el calor corporal interno, compartió que aplicar agua con jabón en la parte interior del vidrio ayuda a que mejore la visibilidad del vidrio.

Finalmente, el instructor hizo hincapié en que estas condiciones climáticas exigen mayor precaución no solo en Saltillo, sino en cualquier ciudad con neblina.

“Preferentemente ya no salgas tanto a la vialidad cuando está ese mal clima, porque sí es muy arriesgado”, concluyó.

Debido a la inclinación geográfica de Saltillo, la presencia de neblina varía considerablemente por zonas, concentrándose hasta en un 80 por ciento en el sur de la ciudad, explicó.

El experto señaló que, aunque la carretera Monterrey-Saltillo también suele estancar mucha neblina, la orografía local provoca que el fenómeno sea más denso en los sectores elevados del sur en comparación con el norte.

Temas


Accidentes
accidentes viales
Clima

Localizaciones


Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la sesión legislativa se expusieron cifras relacionadas con seguridad, rezago en investigaciones y operatividad institucional.

Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo
Elementos de seguridad realizan recorridos de vigilancia en la franja fronteriza de Coahuila como parte de los operativos permanentes.

Coahuila registra en 2025 la cifra más baja de muertes de migrantes en una década
Esclavo del sistema

Esclavo del sistema

true

Se puede decir... Que sigue vigente la ‘inseguridad’
true

El reto de combatir la extorsión en año electoral
true

El oro del Rin y la tentación del caudillo: la disputa entre el poder y el amor
true

La narcopolítica no sólo es morena, también es azul