Incrementa 57% monto recaudado para reparación del daño a víctimas del delito en el Sureste de Coahuila

Saltillo
/ 15 diciembre 2025
    Julio Loera informó que durante 2025 se recuperaron 44 millones de pesos para la reparación del daño a víctimas del delito en la región Sureste. FOTO: CORTESÍA

Además del aumento en la reparación del daño, la Región Sureste cerró 2025 con mil 200 carpetas de investigación judicializadas

El delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera Ruiz, dio a conocer que durante 2025 incrementó de forma considerable el monto económico recuperado para la reparación del daño a víctimas del delito en la región.

Durante el informe de resultados 2025 de la Fiscalía General del Estado, el delegado encargado de la región que concentra a los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General Cepeda, dijo que en el año se logró recabar un monto de 44 millones de pesos para la reparación del daño a víctimas del delito.

Estos montos se recuperan una vez que una persona es acusada de haber cometido un delito y, para el reparo a la víctima, se le solicita un monto que va destinado a la misma, a raíz de los gastos que generó el delito, las pérdidas ocasionadas y los gastos que se produjeron en torno a la denuncia.

El monto recuperado en 2025 tuvo un incremento del 57 por ciento en comparación con el monto que se recuperó en la región al cierre de 2024, cuando la Fiscalía logró entregar a las víctimas del delito un total de 28 millones de pesos.

“Esto es el trabajo de lo que se llevó a cabo en la delegación Sureste. Son muy buenas las cifras que hemos logrado”, indicó.

Entre los delitos por los que se recuperaron estos montos se encuentran accidentes de tránsito, robos y daños a propiedad ajena.

Por otro lado, mencionó que este año también se logró incrementar la judicialización de las investigaciones delictivas, a raíz de un programa implementado por la Fiscalía que tiene por objeto combatir el rezago tanto de los casos históricos como de los recientes.

En ese aspecto, Loera Ruiz reveló que mientras el año pasado se cerró con 900 judicializaciones en la Región Sureste, este año se alcanzaron mil 200 carpetas de investigación que ya fueron presentadas ante un juez para la búsqueda de justicia en cada caso.

Temas


Justicia
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


FGE

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

