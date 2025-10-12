Saltillo: Luis Arnulfo es reaprehendido por incumplir medidas cautelares

Saltillo
/ 12 octubre 2025
    Saltillo: Luis Arnulfo es reaprehendido por incumplir medidas cautelares
    El juez ordenó su reaprehensión luego de que el hombre incumpliera su obligación de firmar cada 20 días ante la unidad de medidas cautelares. FOTO: CORTESÍA

Un hombre beneficiado con libertad condicional tras un proceso por posesión de narcóticos en enero de 2024, fue reaprehendido por no cumplir con las medidas cautelares que incluían firmar cada 20 días y acudir a un centro de rehabilitación

Luis Arnulfo “N” fue reaprehendido en Saltillo luego de no presentarse a firmar su libertad ante la unidad de medidas cautelares, motivo por el cual un juez giró una orden en su contra.

El hombre había sido acusado en enero de 2024 por el delito de posesión de narcóticos y obtuvo beneficios legales que le permitieron recuperar su libertad bajo ciertas condiciones. Entre ellas, debía comparecer cada 20 días a firmar su libertad y someterse a un centro de rehabilitación contra las drogas.

Al no cumplir con estas obligaciones, fue declarado como evadido de la justicia, y las autoridades procedieron a cumplimentar su detención.

Actualmente, Luis Arnulfo “N” continuará su proceso desde el interior del penal varonil, donde permanecerá en espera de la sentencia correspondiente.

