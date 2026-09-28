Saltillo: maestra termina con lesiones leves tras aparatosa volcadura
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Profesora de Educación Física pierde el control de su auto y vuelca cuando se dirigía a una primaria de Ramos Arizpe
Una profesora de Educación Física resultó lesionada luego de que el automóvil que conducía saliera del camino y volcara sobre la carretera estatal Los Pinos, a la altura de las instalaciones de las granjas de pollos Pilgrim’s, al norte de Saltillo.
De acuerdo con la información proporcionada en el lugar por la misma afectada, la mujer había salido de su domicilio, ubicado en la colonia Valle de las Torres, en Saltillo, y se dirigía hacia la primaria Emilio Carranza, localizada en la colonia Fidel Velázquez, en Ramos Arizpe.
La conductora señaló que, al circular por el tramo carretero, perdió el control del Chevrolet Corsa al tomar una curva, lo que provocó que saliera del camino y posteriormente terminara volcado.
La mujer viajaba sola y, al momento de la llegada de los cuerpos de emergencia, ya se encontraba fuera del automóvil. Los paramédicos realizaron una valoración y determinaron que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, aunque no de gravedad.
Pero aun así los socorristas le recomendaron ser trasladada a un hospital para una revisión médica, pero la mujer rechazó el traslado y decidió permanecer en el lugar.
La conductora dijo que esperaría la llegada de su compañía aseguradora para atender la situación relacionada con el accidente, mientras las autoridades tomaron conocimiento de los hechos.