Saltillo mantendrá obras durante veda electoral; priorizarán supervisión en mayo

El edil explicó que durante abril se intensificará el arranque de obras sociales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de avanzar lo más posible antes de las restricciones propias del periodo electoral.

A pesar del inicio de la veda electoral el próximo 5 de mayo, el Ayuntamiento de Saltillo no detendrá las obras públicas en curso, sino que enfocará sus esfuerzos en la supervisión y seguimiento de los proyectos arrancados durante abril, informó el alcalde Javier Díaz González.

“Durante este mes estaremos prácticamente todos los días arrancando diferentes tipos de acciones en todos los sectores del municipio”, señaló.

Detalló que, una vez iniciada la veda, los trabajos continuarán, aunque sin promoción pública de las acciones gubernamentales, como lo marca la normativa electoral.

“Vamos a seguir trabajando normalmente en territorio, pero no se puede difundir ni promocionar las acciones o actividades”, puntualizó.

MÁS OBRAS SOCIALES

El Alcalde destacó que, en coordinación con el Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se contempla una inversión superior a los 300 millones de pesos en obras sociales para este 2026.

Entre los proyectos destacan pavimentaciones, recarpeteos, rehabilitación de plazas, techumbres en planteles educativos, caminos rurales y obras de drenaje.

Además, adelantó que se contempla el arranque de obras relevantes como un puente peatonal y un paso deprimido en vialidades clave, que incluirá trabajos de drenaje pluvial, sanitario y adecuaciones viales.

REFUERZAN SEGURIDAD

En materia de seguridad, el municipio prevé la entrega de equipamiento y unidades con una inversión superior a los 40 millones de pesos. Esto incluye 15 patrullas, seis motocicletas todoterreno, cascos, chalecos tácticos y uniformes para corporaciones como el Grupo de Reacción Sureste (CRS) y Tránsito.

A ello se suma una inversión adicional que, junto con equipamiento para bomberos, Protección Civil y brigadas forestales, supera los 55 millones de pesos.