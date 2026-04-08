Saltillo mantendrá obras durante veda electoral; priorizarán supervisión en mayo

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Saltillo
/ 8 abril 2026
    Saltillo mantendrá obras durante veda electoral; priorizarán supervisión en mayo
    El Alcalde explicó que durante este periodo supervisarán el desarrollo de los proyectos que arranquen en abril. SERGIO SOTO

Ayuntamiento acelerará arranque de obras en abril y limitará difusión durante periodo electoral

A pesar del inicio de la veda electoral el próximo 5 de mayo, el Ayuntamiento de Saltillo no detendrá las obras públicas en curso, sino que enfocará sus esfuerzos en la supervisión y seguimiento de los proyectos arrancados durante abril, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil explicó que durante abril se intensificará el arranque de obras sociales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de avanzar lo más posible antes de las restricciones propias del periodo electoral.

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“Durante este mes estaremos prácticamente todos los días arrancando diferentes tipos de acciones en todos los sectores del municipio”, señaló.

Detalló que, una vez iniciada la veda, los trabajos continuarán, aunque sin promoción pública de las acciones gubernamentales, como lo marca la normativa electoral.

“Vamos a seguir trabajando normalmente en territorio, pero no se puede difundir ni promocionar las acciones o actividades”, puntualizó.

MÁS OBRAS SOCIALES

El Alcalde destacó que, en coordinación con el Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se contempla una inversión superior a los 300 millones de pesos en obras sociales para este 2026.

Entre los proyectos destacan pavimentaciones, recarpeteos, rehabilitación de plazas, techumbres en planteles educativos, caminos rurales y obras de drenaje.

Además, adelantó que se contempla el arranque de obras relevantes como un puente peatonal y un paso deprimido en vialidades clave, que incluirá trabajos de drenaje pluvial, sanitario y adecuaciones viales.

REFUERZAN SEGURIDAD

En materia de seguridad, el municipio prevé la entrega de equipamiento y unidades con una inversión superior a los 40 millones de pesos. Esto incluye 15 patrullas, seis motocicletas todoterreno, cascos, chalecos tácticos y uniformes para corporaciones como el Grupo de Reacción Sureste (CRS) y Tránsito.

A ello se suma una inversión adicional que, junto con equipamiento para bomberos, Protección Civil y brigadas forestales, supera los 55 millones de pesos.

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TRANSPORTE GRATUITO SUPERA EXPECTATIVAS

En el rubro de movilidad, el programa “Aquí Vamos Gratis” ha superado las expectativas, alcanzando más de 3.3 millones de pasajes desde su implementación.

El Alcalde informó que este esquema ha generado un ahorro acumulado de más de 44 millones de pesos para las familias saltillenses.

Como parte de su expansión, el próximo 20 de abril iniciará operaciones la primera ruta alimentadora, que conectará el oriente con el poniente de la ciudad, desde Mirasierra hasta Saltillo 2000.

Asimismo, se prevé la puesta en marcha de otras dos rutas adicionales antes de finales de mayo, con el objetivo de ampliar la cobertura del transporte público y facilitar el acceso a más usuarios.

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Javier Díaz González

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Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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