Saltillo: Matías se reencuentra con su madre mientras continúa la disputa legal por su custodia

El caso de Matías Mauricio “N”, de 2 años de edad, registró nuevos avances luego de que un juez federal ordenara dejar sin efectos la Alerta Amber emitida para su localización y, de manera paralela, se autorizara un primer encuentro entre el menor y su madre, quien llevaba alrededor de dos semanas sin verlo.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la convivencia entre madre e hijo fue autorizada por las autoridades competentes como parte del procedimiento judicial que actualmente se sigue para definir la custodia del niño. El acercamiento ocurrió después de aproximadamente 15 días de separación, periodo durante el cual la madre había manifestado públicamente que desconocía el paradero de su hijo.

La desactivación de la Alerta Amber obedeció a una resolución emitida por un juez de Distrito dentro de un juicio de amparo promovido por el padre del menor. En cumplimiento de esa determinación, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila retiró la ficha de búsqueda que permanecía activa en la entidad.

Durante el proceso judicial se estableció que Matías se encuentra bajo el resguardo de su padre, situación que motivó la cancelación del mecanismo de búsqueda. Con ello, las autoridades dejaron sin efectos la alerta que había sido difundida para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización del menor.