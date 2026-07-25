Saltillo: Matías se reencuentra con su madre mientras continúa la disputa legal por su custodia

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    Saltillo: Matías se reencuentra con su madre mientras continúa la disputa legal por su custodia
    La Alerta Amber de Matías fue desactivada por orden de un juez federal tras determinarse que el menor se encuentra con su padre. ARCHIVO

Un juez federal ordenó retirar la Alerta Amber del menor al determinar que se encuentra con su padre, mientras el proceso legal por su custodia continúa y ya se permitió una convivencia con su madre

El caso de Matías Mauricio “N”, de 2 años de edad, registró nuevos avances luego de que un juez federal ordenara dejar sin efectos la Alerta Amber emitida para su localización y, de manera paralela, se autorizara un primer encuentro entre el menor y su madre, quien llevaba alrededor de dos semanas sin verlo.

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De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la convivencia entre madre e hijo fue autorizada por las autoridades competentes como parte del procedimiento judicial que actualmente se sigue para definir la custodia del niño. El acercamiento ocurrió después de aproximadamente 15 días de separación, periodo durante el cual la madre había manifestado públicamente que desconocía el paradero de su hijo.

La desactivación de la Alerta Amber obedeció a una resolución emitida por un juez de Distrito dentro de un juicio de amparo promovido por el padre del menor. En cumplimiento de esa determinación, la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila retiró la ficha de búsqueda que permanecía activa en la entidad.

Durante el proceso judicial se estableció que Matías se encuentra bajo el resguardo de su padre, situación que motivó la cancelación del mecanismo de búsqueda. Con ello, las autoridades dejaron sin efectos la alerta que había sido difundida para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización del menor.

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El caso tomó notoriedad después de que la madre denunciara públicamente que no conocía el paradero de su hijo y solicitara ayuda para encontrarlo, lo que derivó en la activación de la Alerta Amber en Coahuila. Sin embargo, la resolución judicial modificó el curso del procedimiento y permitió retirar la ficha de búsqueda mientras continúa el litigio por la custodia.

Aunque el menor ya pudo reencontrarse con su madre, el conflicto legal entre ambas partes permanece en desarrollo y será la autoridad judicial la encargada de resolver la situación definitiva respecto a la guarda y custodia del niño.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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