Saltillo: Mejoran infraestructura en V. Carranza, Fundadores y Colosio

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    Saltillo: Mejoran infraestructura en V. Carranza, Fundadores y Colosio
    Los trabajos se realizaron en cruces estratégicos de las principales vialidades. CORTESÍA

El programa ‘Aquí Andamos’ intervino muros de contención dañados en Venustiano Carranza

Para reducir riesgos y fortalecer la seguridad de automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de atención y rehabilitación de infraestructura en las principales vialidades de la ciudad.

Como parte de estas acciones, personal del programa “Aquí Andamos” realizó la alineación y sustitución de muros de contención de concreto que presentaban daños en puntos estratégicos del bulevar Venustiano Carranza, específicamente en los cruces con las calles Manuel Ortiz de Montellano y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alcalde-expone-fortalezas-de-saltillo-en-seguridad-e-inversion-en-el-north-capital-forum-2026-NO23781927

Asimismo, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevaron a cabo trabajos en los muros delimitadores ubicados sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en su cruce con el bulevar Galerías.

Las labores de rehabilitación también se extendieron al periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la Central de Abastos, así como al bulevar Fundadores, en el tramo ubicado entre las colonias Morelos y Mirasierra, al oriente de Saltillo.

$!El Gobierno Municipal rehabilitó muros delimitadores en Nazario S. Ortiz Garza y bulevar Galerías.
El Gobierno Municipal rehabilitó muros delimitadores en Nazario S. Ortiz Garza y bulevar Galerías. CORTESÍA

De manera adicional, y por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, brigadas municipales retiraron postes que presentaban daños y representaban un riesgo para la población.

Estos trabajos se realizaron sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en su cruce con José María LaFragua, además de distintos puntos del bulevar Luis Donaldo Colosio.

El Gobierno de Saltillo señaló que las acciones preventivas y correctivas se mantienen en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de atender elementos de la infraestructura vial que puedan representar algún riesgo y contribuir a una movilidad más segura para habitantes y visitantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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