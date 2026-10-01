Saltillo: Mejoran infraestructura en V. Carranza, Fundadores y Colosio

Para reducir riesgos y fortalecer la seguridad de automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene trabajos de atención y rehabilitación de infraestructura en las principales vialidades de la ciudad. Como parte de estas acciones, personal del programa “Aquí Andamos” realizó la alineación y sustitución de muros de contención de concreto que presentaban daños en puntos estratégicos del bulevar Venustiano Carranza, específicamente en los cruces con las calles Manuel Ortiz de Montellano y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Asimismo, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se llevaron a cabo trabajos en los muros delimitadores ubicados sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en su cruce con el bulevar Galerías. Las labores de rehabilitación también se extendieron al periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la Central de Abastos, así como al bulevar Fundadores, en el tramo ubicado entre las colonias Morelos y Mirasierra, al oriente de Saltillo.

De manera adicional, y por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, brigadas municipales retiraron postes que presentaban daños y representaban un riesgo para la población. Estos trabajos se realizaron sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en su cruce con José María LaFragua, además de distintos puntos del bulevar Luis Donaldo Colosio. El Gobierno de Saltillo señaló que las acciones preventivas y correctivas se mantienen en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de atender elementos de la infraestructura vial que puedan representar algún riesgo y contribuir a una movilidad más segura para habitantes y visitantes.

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