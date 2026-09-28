Alcalde expone fortalezas de Saltillo en seguridad e inversión en el North Capital Forum 2026

El North Capital Forum, organizado por la U.S.-Mexico Foundation, reúne a integrantes de la comunidad de América del Norte para generar diálogo y propuestas sobre el futuro de la región, bajo la visión de “The North American Way”, enfocada en fortalecer la integración y la prosperidad compartida.

El alcalde Javier Díaz González participó, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el North Capital Forum 2026 (NCF26), donde expuso ante cerca de 900 participantes y 200 ponentes de México, Estados Unidos y Canadá las condiciones de Saltillo y Coahuila en materia de seguridad, inversión, competitividad y desarrollo económico.

Durante su participación en el panel de Competitividad Industrial de América del Norte, Díaz González señaló que, de acuerdo con el INEGI, Coahuila es el estado más seguro del país y Saltillo la capital más segura de México.

El alcalde destacó que el municipio impulsa el modelo de seguridad promovido por el gobernador, en coordinación con corporaciones federales y estatales. Añadió que en dos años se han invertido más de 2 mil 100 millones de pesos en esta materia, además de implementar acciones como créditos de vivienda para policías mediante el INFONAVIT, la Red Ciudadana de Seguridad, con 141 mil integrantes; un ChatBot, capacitaciones con el FBI y la acreditación de CALEA.

En materia de competitividad, mencionó que Saltillo cuenta con una tasa de formalidad laboral de 72.1 por ciento y un promedio de 11.95 años de escolaridad, por encima de los 10.83 años registrados a nivel nacional, de acuerdo con los datos citados por el alcalde.

También destacó obras de infraestructura para acompañar el crecimiento urbano y económico, entre ellas la ampliación y prolongación de la carretera a Derramadero, que conecta la zona urbana con el corredor industrial donde se encuentran empresas como Stellantis y Daimler Truck, así como la disponibilidad de infraestructura aeroportuaria para pasajeros y carga.

Díaz González señaló que durante los últimos dos años se han instalado 42 proyectos con una inversión superior a los 15 mil millones de pesos, entre ellos Wuhu Bethel Automotive Safety Systems (WBTL) Planta 2, MAC Hospital, GEMMSA Estructuras Metálicas, Salva Industrial Park y Centro Médico CHRISTUS MUGUERZA.

De acuerdo con el alcalde, estos proyectos han contribuido a la generación de 16 mil nuevos empleos, además del fortalecimiento de proveedores locales y el apoyo a pequeñas y medianas empresas. Añadió que se ha reforzado la vinculación entre gobierno, empresas y universidades para la capacitación, innovación, investigación y formación de talento especializado.

Como parte de las acciones para atraer inversión, mencionó la simplificación y digitalización de trámites mediante el Trámite Exprés para construcción y apertura de establecimientos mercantiles, así como otras plataformas digitales, con las que, afirmó, se redujeron 45 por ciento los trámites y servicios.