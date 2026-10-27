Saltillo: mejoran vialidades en Puerta del Oriente con trabajos de pavimentación

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: mejoran vialidades en Puerta del Oriente con trabajos de pavimentación
    Las acciones buscan facilitar traslados más seguros para las familias que viven en el sector oriente.

El programa ‘Aquí Andamos’ intervino tramos de la calle Oriente, entre las colonias Popular Loma Blanca y Puerta del Oriente

Con trabajos de rehabilitación de pavimento, delimitación de carriles y mantenimiento de áreas verdes, el Gobierno Municipal de Saltillo realiza acciones para mejorar la movilidad y la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.

Este martes, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” trabajaron en diversos tramos de la calle Oriente, que conecta las colonias Popular Loma Blanca y Puerta del Oriente, principalmente entre las calles Tomillo e Imperio Náhuatl, con el objetivo de facilitar traslados más seguros para las familias de la zona.

Brindan policías apoyo a familia durante servicio funerario en Saltillo

Al sur de la ciudad, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública extendió los trabajos de rehabilitación al cruce de los bulevares Otilio Zurdo Galván y Manuel W. González, en la colonia Girasol, además de otros puntos.

De manera paralela, brigadas municipales realizaron labores de delimitación de los carriles centrales del bulevar Vito Alessio Robles, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

Estas acciones buscan mejorar la orientación de los automovilistas y reforzar la seguridad de quienes transitan por esta vialidad.

$!Brigadas municipales realizaron la delimitación de carriles centrales del bulevar Vito Alessio Robles.
Brigadas municipales realizaron la delimitación de carriles centrales del bulevar Vito Alessio Robles.

Asimismo, cuadrillas municipales efectuaron trabajos de poda baja del arbolado, limpieza integral y deshierbe en las áreas verdes del camellón central del bulevar Virrey Luis de Velasco, en el fraccionamiento Saltillo 400.

Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento urbano que el Municipio desarrolla en distintos sectores de Saltillo para conservar las vialidades y los espacios públicos en mejores condiciones, así como favorecer la movilidad de peatones y automovilistas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
INE: A la deriva

INE: A la deriva
true

Coahuila: Invertirá CFE 500 mdp en carboeléctricas de Nava
true

POLITICÓN: ¿Habría caído Guadalupe Taddei sin el periodismo ‘tradicional’?
Mientras el contingente estudiantil toman las calles, elementos de la Policía Municipal hace acto de presencia para resguardar el orden y vigilar el desarrollo de la huelga.

Estudiantes del Tec Saltillo se manifiestan en V. Carranza; utilice vías alternas
La aerolínea confirmó la apertura de la ruta Ciudad de México-Saltillo, la cual contará con dos frecuencias diarias a partir del 18 de marzo de 2027.

Aeroméxico anuncia vuelo directo de CDMX a Saltillo; iniciará el 18 de marzo de 2027
Quetzalcóatl y el número 300 protagonizan el casco con el que el mexicano buscará dejar su sello en una nueva participación ante su público.

Checo Pérez presenta casco inspirado en Quetzalcóatl para el GP de México 2026
El presidente Donald Trump, en un mitin de campaña a favor de candidatos republicanos en el Aeropuerto Municipal de Dalton, en Dalton, Georgia, el 16 de octubre de 2026.

Elecciones intermedias en EU: ¿cómo va la contienda por el Congreso?
Netanyahu se ha mantenido firme en su postura de que Israel debe aniquilar al actual régimen de Teherán para garantizar la seguridad del Estado judío.

El primer ministro israelí Netanyahu y su rival Gadi Eisenkot tienen puntos de vista muy diferentes sobre cómo poner fin a la guerra con Irán