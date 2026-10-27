Saltillo: mejoran vialidades en Puerta del Oriente con trabajos de pavimentación

Con trabajos de rehabilitación de pavimento, delimitación de carriles y mantenimiento de áreas verdes, el Gobierno Municipal de Saltillo realiza acciones para mejorar la movilidad y la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad. Este martes, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” trabajaron en diversos tramos de la calle Oriente, que conecta las colonias Popular Loma Blanca y Puerta del Oriente, principalmente entre las calles Tomillo e Imperio Náhuatl, con el objetivo de facilitar traslados más seguros para las familias de la zona.

Al sur de la ciudad, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública extendió los trabajos de rehabilitación al cruce de los bulevares Otilio Zurdo Galván y Manuel W. González, en la colonia Girasol, además de otros puntos. De manera paralela, brigadas municipales realizaron labores de delimitación de los carriles centrales del bulevar Vito Alessio Robles, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza. Estas acciones buscan mejorar la orientación de los automovilistas y reforzar la seguridad de quienes transitan por esta vialidad.

Asimismo, cuadrillas municipales efectuaron trabajos de poda baja del arbolado, limpieza integral y deshierbe en las áreas verdes del camellón central del bulevar Virrey Luis de Velasco, en el fraccionamiento Saltillo 400. Las labores forman parte de las acciones de mantenimiento urbano que el Municipio desarrolla en distintos sectores de Saltillo para conservar las vialidades y los espacios públicos en mejores condiciones, así como favorecer la movilidad de peatones y automovilistas.

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