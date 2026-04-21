Saltillo: mejoran vialidades en Virreyes Obrera con trabajos de rehabilitación

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Saltillo
/ 21 abril 2026
    Saltillo: mejoran vialidades en Virreyes Obrera con trabajos de rehabilitación
    Se utiliza maquinaria especializada con tecnología de calor para la reparación. CORTESÍA

El objetivo es mejorar la seguridad y funcionalidad de las vialidades

El alcalde Javier Díaz González instruyó la rehabilitación de diversos tramos de pavimento asfáltico en la colonia Virreyes Obrera, como parte del compromiso de mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias.

Las acciones se realizaron en atención a peticiones ciudadanas recibidas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, donde brigadas municipales intervinieron puntos de las calles Alfonso Núñez, Nueva y Bernardo Gálvez. El objetivo es ofrecer vialidades más seguras, funcionales y duraderas para automovilistas, transporte público y peatones.

$!Las acciones forman parte de un programa integral de mantenimiento urbano.
Las acciones forman parte de un programa integral de mantenimiento urbano. CORTESÍA

El Alcalde agregó que estas acciones forman parte de un programa integral de mantenimiento y rehabilitación urbana que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad, como Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Nuevo Mirasierra, San Isidro y Lucio Blanco, entre otros, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la capital de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fortalecen-municipio-de-saltillo-e-infonavit-patrimonio-de-las-familias-OC20110817

El alcalde Javier Díaz informó que estos trabajos responden al deterioro de la carpeta asfáltica ocasionado por el uso constante y las condiciones climáticas de la región.

“Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo realizamos estas acciones de manera permanente para atender las necesidades prioritarias de las colonias y vialidades principales, a fin de mejorar la movilidad y reducir riesgos para la población”, expuso el edil.

De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo reportó labores de rehabilitación en distintos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/destinaran-mas-de-110-mdp-para-impulsar-comunidades-rurales-de-saltillo-JC20111109

En este punto, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública utilizaron maquinaria especializada con tecnología de calor para retirar el pavimento dañado, aplicar asfalto caliente y nivelar la superficie, en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza y José Musa de León.

El Alcalde agregó que estas acciones forman parte de un programa integral de mantenimiento y rehabilitación urbana que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad, como Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Nuevo Mirasierra, San Isidro y Lucio Blanco, entre otros, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la capital de Coahuila.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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