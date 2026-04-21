Saltillo: mejoran vialidades en Virreyes Obrera con trabajos de rehabilitación

El alcalde Javier Díaz González instruyó la rehabilitación de diversos tramos de pavimento asfáltico en la colonia Virreyes Obrera, como parte del compromiso de mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de las familias. Las acciones se realizaron en atención a peticiones ciudadanas recibidas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08, donde brigadas municipales intervinieron puntos de las calles Alfonso Núñez, Nueva y Bernardo Gálvez. El objetivo es ofrecer vialidades más seguras, funcionales y duraderas para automovilistas, transporte público y peatones.

El Alcalde agregó que estas acciones forman parte de un programa integral de mantenimiento y rehabilitación urbana que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad, como Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Nuevo Mirasierra, San Isidro y Lucio Blanco, entre otros, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la capital de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz informó que estos trabajos responden al deterioro de la carpeta asfáltica ocasionado por el uso constante y las condiciones climáticas de la región. “Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo realizamos estas acciones de manera permanente para atender las necesidades prioritarias de las colonias y vialidades principales, a fin de mejorar la movilidad y reducir riesgos para la población”, expuso el edil. De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo reportó labores de rehabilitación en distintos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio, al norte de la ciudad.

En este punto, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública utilizaron maquinaria especializada con tecnología de calor para retirar el pavimento dañado, aplicar asfalto caliente y nivelar la superficie, en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza y José Musa de León. El Alcalde agregó que estas acciones forman parte de un programa integral de mantenimiento y rehabilitación urbana que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad, como Lomas Verdes, Federico Berrueto Ramón, Nuevo Mirasierra, San Isidro y Lucio Blanco, entre otros, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las y los saltillenses, así como de quienes visitan la capital de Coahuila.

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