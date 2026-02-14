Saltillo: Mercedes Benz termina destrozado tras dar vuelta prohibida
Una vuelta en “U” provocó un choque entre un Mercedes y un Volkswagen en el bulevar Venustiano Carranza; no hubo personas lesionadas
El conductor de un vehículo de la marca Mercedes Benz le quitó el derecho de paso a un automóvil Volkswagen al realizar una vuelta prohibida, a la altura de la colonia República de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el señalado como responsable transitaba a bordo de un vehículo Mercedes modelo C200 sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección de norte a sur.
Al llegar a la intersección con la calle Reynosa, presuntamente el conductor realizó una vuelta prohibida en “U”, lo que ocasionó que le quitara el derecho de paso al conductor de un automóvil Volkswagen que circulaba con vía preferencial en dirección al norte.
Tras el impacto, ambas unidades quedaron obstruyendo la vialidad, por lo que testigos realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación y prevenir otro percance.
Afortunadamente, ninguno de los involucrados resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.
Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que las unidades fueron retiradas del lugar con apoyo de una grúa.