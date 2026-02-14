Saltillo: Mercedes Benz termina destrozado tras dar vuelta prohibida

    Saltillo: Mercedes Benz termina destrozado tras dar vuelta prohibida
    El conductor del Mercedes realizó una vuelta prohibida en “U”, provocando el choque contra el Volkswagen sobre Venustiano Carranza. MARTÍN ROJAS

Una vuelta en “U” provocó un choque entre un Mercedes y un Volkswagen en el bulevar Venustiano Carranza; no hubo personas lesionadas

El conductor de un vehículo de la marca Mercedes Benz le quitó el derecho de paso a un automóvil Volkswagen al realizar una vuelta prohibida, a la altura de la colonia República de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el señalado como responsable transitaba a bordo de un vehículo Mercedes modelo C200 sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección de norte a sur.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: conductor no mide su distancia y termina estampado contra una grúa

$!Las unidades involucradas obstruyeron la vialidad hasta la llegada de las autoridades, quienes tomaron conocimiento del percance.
Las unidades involucradas obstruyeron la vialidad hasta la llegada de las autoridades, quienes tomaron conocimiento del percance. MARTÍN ROJAS

Al llegar a la intersección con la calle Reynosa, presuntamente el conductor realizó una vuelta prohibida en “U”, lo que ocasionó que le quitara el derecho de paso al conductor de un automóvil Volkswagen que circulaba con vía preferencial en dirección al norte.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron obstruyendo la vialidad, por lo que testigos realizaron el reporte al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación y prevenir otro percance.

$!El conductor del Mercedes Benz causó un accidente al ignorar vía preferencial al norte de la ciudad.
El conductor del Mercedes Benz causó un accidente al ignorar vía preferencial al norte de la ciudad. MARTÍN ROJAS

Afortunadamente, ninguno de los involucrados resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños, por lo que las unidades fueron retiradas del lugar con apoyo de una grúa.

