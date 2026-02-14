Saltillo: Mercedes Benz termina destrozado tras dar vuelta prohibida

El conductor de un vehículo de la marca Mercedes Benz le quitó el derecho de paso a un automóvil Volkswagen al realizar una vuelta prohibida, a la altura de la colonia República de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando el señalado como responsable transitaba a bordo de un vehículo Mercedes modelo C200 sobre el bulevar Venustiano Carranza, con dirección de norte a sur.

