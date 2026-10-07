Termina vehículo al borde de un arroyo tras desplazarse solo en Saltillo

El incidente ocurrió sobre la calle Escénica, a la altura de la calle Sierra de Solís, donde el automóvil permanecía estacionado cuando el freno de mano se liberó.

Un vehículo terminó al borde de un arroyo luego de desplazarse sin conductor mientras se encontraba estacionado en calles de la colonia Lomas Verdes, en Saltillo .

Al quedar sin sujeción, el vehículo comenzó a desplazarse en reversa y avanzó hacia el desnivel que conduce al arroyo, hasta quedar detenido al inicio de la caída.

Personas que se encontraban en el sector se percataron de lo ocurrido y dieron aviso a Giovani, quien dijo ser el yerno del propietario del auto. Asimismo, autoridades llegaron al lugar para tomar conocimiento y solicitar una grúa.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas, aunque el vehículo presentó daños materiales derivados del incidente.

Una grúa arribó para realizar las maniobras necesarias y retirar el automóvil de la zona, con el objetivo de entregarlo posteriormente a sus propietarios.