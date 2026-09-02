Frontera: ordenan prisión preventiva a Erick N y Ángel N por homicidio en anexo

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    Frontera: ordenan prisión preventiva a Erick N y Ángel N por homicidio en anexo
    El homicidio de Jesús Alfredo Salayandía ocurrió el 8 de julio de 2022 al interior del Centro de Rehabilitación “Escudo de Salvación”. CORTESÍA

La medida fue impuesta después de que un magistrado revocó la resolución de un juez de control; con ambos, suman nueve personas privadas de la libertad por el proceso

FRONTERA, COAH.- A cuatro años del homicidio de Jesús Alfredo Salayandía, ocurrido al interior del Centro de Rehabilitación “Escudo de Salvación” —en Frontera—, Erick “N” y Ángel “N” deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa y justificada, luego de que un magistrado del Tercer Tribunal Distrital de Monclova revocó la resolución de un juez de control y modificó la medida cautelar en su contra.

La determinación fue considerada un avance por Cinthia Marisol García, esposa de Jesús Alfredo y víctima indirecta del homicidio, quien es representada legalmente por la abogada Juanita Olalde.

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La litigante explicó que el magistrado revocó la determinación de un juez de control al considerar que presentaba deficiencias, por lo que finalmente se estableció la prisión preventiva oficiosa y justificada para ambos imputados. De acuerdo con Olalde, Erick “N” era propietario del anexo cuando ocurrieron los hechos, mientras que Ángel “N” era su colaborador.

Con esta resolución, ambos se suman a otras siete personas que ya permanecían detenidas por el mismo proceso, por lo que actualmente son nueve los imputados privados de la libertad.

“Se hace justicia y pone lo que es la prisión preventiva en carácter oficioso y justificada en contra de los dos imputados”, señaló Olalde.

El proceso ha enfrentado diversos recursos legales, entre ellos un amparo promovido por Ángel “N”, situación que, según explicó la abogada, mantiene suspendida la audiencia intermedia hasta que se resuelva dicho procedimiento federal.

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Olalde indicó que los imputados podrían desistirse de los amparos para agilizar el proceso, aunque precisó que tendrían que acudir personalmente ante el juzgado federal o tribunal correspondiente.

“Creo en la justicia, creemos en la justicia. Estamos viendo que después de dos años empieza a materializarse la justicia y confiamos plenamente en la Fiscalía y en el Poder Judicial”, afirmó.

La abogada señaló que continuará con la representación de Cinthia Marisol García durante el proceso por el homicidio de su esposo.

AMENAZAN A FAMILIA DE LA VÍCTIMA

Al término de la audiencia se registró además un incidente que será denunciado ante la Fiscalía General del Estado, luego de que, según Olalde, la madre de Ángel “N” habría amenazado a su representada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/frontera-viuda-de-victima-en-anexo-rechaza-acuerdo-reparatorio-y-se-alarga-proceso-FE14015572

La abogada aseguró que la mujer habría señalado que “lo iba a pagar con sus hijos”, por lo que adelantó que presentará la denuncia correspondiente y solicitará medidas de protección reforzadas para Cinthia Marisol García.

Indicó que existen varios testigos de lo ocurrido, entre ellos custodios del Centro de Justicia que, de acuerdo con su versión, habrían presenciado el incidente al término de la audiencia.

EL HOMICIDIO OCURRIÓ EN 2022

VANGUARDIA dio a conocer el caso del homicidio de Jesús Alfredo Salayandía, conocido como “Jesse”, ocurrido el 8 de julio de 2022 al interior del Centro de Rehabilitación “Escudo de Salvación”, en Frontera.

De acuerdo con testimonios de internos recabados entonces, alrededor de las 7:40 horas, durante una reunión en la sala de juntas, Jesse y Jonathan “N” intentaron escapar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-casi-1-mdp-al-mes-obtenia-anexo-donde-mataron-a-interno-YF3153166

Al llegar a una de las puertas, presuntamente fueron interceptados por un grupo de “padrinos” que les impidió continuar. Salayandía fue posteriormente sometido y golpeado; las lesiones le provocaron un traumatismo craneoencefálico que derivó en un choque neurogénico y posteriormente en su muerte.

Tras cuatro años de investigaciones y recursos legales, la resolución del Tercer Tribunal Distrital modificó la medida cautelar de Erick “N” y Ángel “N”, quienes permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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