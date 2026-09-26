Saltillo: muere joven motociclista tras estrellarse contra puente del Vito Alessio y LEA

Un joven de 22 años perdió la vida durante la tarde de este sábado, luego de sufrir un aparatoso accidente mientras circulaba a bordo de una motocicleta Kawasaki por el puente que conecta el periférico Luis Echeverría Álvarez con el bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 16:30 horas, cuando el motociclista identificado como Víctor Uriel transitaba por la vialidad cuando, al llegar a una curva, presuntamente circulaba a una velocidad considerable, situación que habría provocado que perdiera el control de la motocicleta. Tras salir de su trayectoria, terminó impactándose violentamente contra el barandal de protección ubicado a un costado del puente.

A consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió lesiones de gravedad, principalmente en la cabeza. Aunque portaba casco de seguridad al momento del accidente, la magnitud del golpe provocó que quedara tendido sobre la carpeta asfáltica, por lo que automovilistas que presenciaron lo ocurrido solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y valorar sus condiciones. Sin embargo, después de realizar las maniobras correspondientes, confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y procedieron a realizar el cierre de la vialidad, con el objetivo de evitar otro accidente y permitir que las autoridades llevaran a cabo las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes en el lugar para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias que llevaron al joven a perder el control de la motocicleta.