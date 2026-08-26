Saltillo: mujer de 42 años muere por sobredosis de medicamentos en la colonia Los Maestros
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La mujer presuntamente atentó contra su vida al ingerir los medicamentos en su domicilio; autoridades investigan el caso
Una mujer de 42 años perdió la vida luego de que presuntamente ingiriera una sobredosis de medicamento al interior de su domicilio, movilizando durante la noche de ayer a los cuerpos de emergencia hasta la colonia Los Maestros de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Apolonio Avilés, donde familiares de Silvia Violeta, de 42 años, localizaron a la mujer inconsciente al interior del domicilio.
Al percatarse de que no respondía a ningún estímulo, sus familiares intentaron auxiliarla y solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia a través del número 911.
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al domicilio para valorar a la mujer; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.
De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar fueron localizados indicios que apuntaban a una posible sobredosis de medicamento, aunque corresponderá a las autoridades determinar, mediante las investigaciones y estudios correspondientes, la causa exacta del fallecimiento.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio para realizar las diligencias de campo y posteriormente ordenaron el levantamiento del cuerpo, que sería trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Ante cualquier señal de posible riesgo suicida, es importante tomarla en serio. Cambios repentinos de ánimo, aislamiento, desesperanza, despedidas inusuales, hablar de la muerte o expresar que no se encuentra una salida pueden ser señales de alerta. Escuchar sin juzgar, acompañar a la persona y buscar ayuda profesional de inmediato puede marcar una diferencia.
Si existe un riesgo inminente, no debe dejarse sola a la persona y es necesario solicitar ayuda a los servicios de emergencia a través del 911 o en el 800 911 2000.