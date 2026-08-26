Saltillo: mujer de 42 años muere por sobredosis de medicamentos en la colonia Los Maestros

Una mujer de 42 años perdió la vida luego de que presuntamente ingiriera una sobredosis de medicamento al interior de su domicilio, movilizando durante la noche de ayer a los cuerpos de emergencia hasta la colonia Los Maestros de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Apolonio Avilés, donde familiares de Silvia Violeta, de 42 años, localizaron a la mujer inconsciente al interior del domicilio.

Al percatarse de que no respondía a ningún estímulo, sus familiares intentaron auxiliarla y solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia a través del número 911. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al domicilio para valorar a la mujer; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar fueron localizados indicios que apuntaban a una posible sobredosis de medicamento, aunque corresponderá a las autoridades determinar, mediante las investigaciones y estudios correspondientes, la causa exacta del fallecimiento. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio para realizar las diligencias de campo y posteriormente ordenaron el levantamiento del cuerpo, que sería trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.