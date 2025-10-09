Saltillo: mujer se inyecta medicamento opioide en exceso en baños públicos
Aparentemente había atentado contra su vida y tenía varios piquetes provocados con una jeringa
Paola Sarahí “N”, de 33 años, fue llevada a las instalaciones de la UNIF para recibir atención psicológica, luego de haber sido atendida por personal de la Cruz Roja tras aplicarse varias inyecciones de un medicamento opioide, al suroriente de Saltillo.
Alrededor de las 10:30 horas se reportó al número de emergencias 911 la presencia de una persona al interior de los baños de un centro comercial ubicado en Otilio González y Bulevar Herradura, en la colonia Herradura, quien aparentemente se había cortado las venas.
Personal paramédico de la Cruz Roja recogió el reporte y atendió a Paola “N”, quien presentaba varios piquetes provocados por una jeringa, desconociéndose cuántas ampolletas se había inyectado.
Según las autoridades, la mujer había utilizado más de la dosis recomendada del medicamento conocido como tramadol, lo que ponía en riesgo su vida.
Mientras era atendida por los socorristas, personal de la Unidad de Integración Familiar esperaba en el exterior para saber si sería trasladada a un hospital y acompañarla.
Sin embargo, al final fueron los oficiales quienes la llevaron a las instalaciones de la dependencia municipal, al no aceptar ser llevada al hospital. Ahí se le brindará apoyo psicológico.