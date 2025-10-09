Saltillo: mujer se inyecta medicamento opioide en exceso en baños públicos

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    Saltillo: mujer se inyecta medicamento opioide en exceso en baños públicos
    Se negó a ser llevada al hospital y, por lo tanto, fue trasladada a las instalaciones de la Unidad de Integración Familiar (UNIF). FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Aparentemente había atentado contra su vida y tenía varios piquetes provocados con una jeringa

Paola Sarahí “N”, de 33 años, fue llevada a las instalaciones de la UNIF para recibir atención psicológica, luego de haber sido atendida por personal de la Cruz Roja tras aplicarse varias inyecciones de un medicamento opioide, al suroriente de Saltillo.

Alrededor de las 10:30 horas se reportó al número de emergencias 911 la presencia de una persona al interior de los baños de un centro comercial ubicado en Otilio González y Bulevar Herradura, en la colonia Herradura, quien aparentemente se había cortado las venas.

TE PUEDE INTERESAR: Muere hombre tras permanecer más de un mes hospitalizado por accidente en Saltillo

Personal paramédico de la Cruz Roja recogió el reporte y atendió a Paola “N”, quien presentaba varios piquetes provocados por una jeringa, desconociéndose cuántas ampolletas se había inyectado.

$!La mujer fue trasladada por elementos de la Policía Municipal a la Unidad de Integración Familiar para recibir apoyo psicológico.
La mujer fue trasladada por elementos de la Policía Municipal a la Unidad de Integración Familiar para recibir apoyo psicológico. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Según las autoridades, la mujer había utilizado más de la dosis recomendada del medicamento conocido como tramadol, lo que ponía en riesgo su vida.

$!Autoridades municipales intervinieron luego del reporte de una mujer lesionada en los baños de un centro comercial.
Autoridades municipales intervinieron luego del reporte de una mujer lesionada en los baños de un centro comercial. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Mientras era atendida por los socorristas, personal de la Unidad de Integración Familiar esperaba en el exterior para saber si sería trasladada a un hospital y acompañarla.

Sin embargo, al final fueron los oficiales quienes la llevaron a las instalaciones de la dependencia municipal, al no aceptar ser llevada al hospital. Ahí se le brindará apoyo psicológico.

Ulises Martínez

