Saltillo: Municipio intensifica rehabilitación vial y rescate de espacios públicos en distintos sectores

Con el propósito de fortalecer la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a conductores y peatones, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación del pavimento en distintos puntos de la ciudad, tanto en avenidas principales como al interior de diversas colonias, atendiendo zonas con mayor deterioro y flujo vehicular.

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y mediante el uso de maquinaria especializada y tecnología de vanguardia, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes tramos del bulevar Venustiano Carranza, al norte de la ciudad.

En este sector se retiró el asfalto dañado, se aplicó nueva mezcla asfáltica caliente y se realizaron labores de compactación y nivelación, con el objetivo de garantizar una superficie más resistente y duradera ante el tránsito constante y las condiciones climáticas.

El alcalde Javier Díaz destacó que la rehabilitación de las principales vialidades permite mejorar la fluidez vehicular, reducir riesgos de accidentes y fortalecer la seguridad vial para automovilistas y peatones. Asimismo, subrayó que la atención a calles al interior de colonias facilita el acceso a viviendas, escuelas, comercios y centros de trabajo, elevando la calidad de vida de las familias saltillenses.