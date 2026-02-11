Saltillo: Municipio intensifica rehabilitación vial y rescate de espacios públicos en distintos sectores

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Saltillo: Municipio intensifica rehabilitación vial y rescate de espacios públicos en distintos sectores
    Los trabajos incluyen retiro de asfalto deteriorado, aplicación de mezcla asfáltica caliente, compactación y nivelación de la superficie. CORTESÍA

Las acciones se realizan tanto en avenidas principales como al interior de colonias con pavimento dañado

Con el propósito de fortalecer la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a conductores y peatones, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación del pavimento en distintos puntos de la ciudad, tanto en avenidas principales como al interior de diversas colonias, atendiendo zonas con mayor deterioro y flujo vehicular.

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y mediante el uso de maquinaria especializada y tecnología de vanguardia, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes tramos del bulevar Venustiano Carranza, al norte de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca rehabilitación de plaza en Virreyes Popular con inversión de 613 mil pesos

En este sector se retiró el asfalto dañado, se aplicó nueva mezcla asfáltica caliente y se realizaron labores de compactación y nivelación, con el objetivo de garantizar una superficie más resistente y duradera ante el tránsito constante y las condiciones climáticas.

El alcalde Javier Díaz destacó que la rehabilitación de las principales vialidades permite mejorar la fluidez vehicular, reducir riesgos de accidentes y fortalecer la seguridad vial para automovilistas y peatones. Asimismo, subrayó que la atención a calles al interior de colonias facilita el acceso a viviendas, escuelas, comercios y centros de trabajo, elevando la calidad de vida de las familias saltillenses.

$!La rehabilitación de vialidades mejora la fluidez vehicular y reduce riesgos de accidentes.
La rehabilitación de vialidades mejora la fluidez vehicular y reduce riesgos de accidentes. CORTESÍA

Como parte de estas acciones, el Ayuntamiento rehabilitó tramos de pavimento en las calles Dr. Fleming, José Guadalupe Posada, Dr. Christian Bernad y Dr. Roberto Koch, en el fraccionamiento Alpes. Además, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron reparaciones en la calle Baltazar Acolt, de la colonia Nueva Tlaxcala, y en la calle Rayados, del fraccionamiento Las Teresitas.

El edil informó que este programa de mantenimiento vial se realiza con base en reportes ciudadanos recibidos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil” al 844-160-08-08, así como mediante recorridos de supervisión del personal municipal, priorizando los puntos con mayor afectación.

Recuperan espacios de esparcimiento

De manera paralela, el alcalde intensificó los trabajos de remodelación y rehabilitación integral de la plaza pública de la colonia Azteca, como parte de la estrategia “Activa tu Parque”, con el fin de fortalecer la convivencia social y recuperar espacios públicos seguros y funcionales.

En esta área, ubicada entre las calles Sierra El Asta, Pirámide del Sol y Carlos Santana, brigadas municipales trabajan en la rehabilitación de andadores, banquetas, juegos infantiles, áreas verdes y cancha deportiva, además de la instalación de pasto sintético recuperado, bancas, luminarias y reflectores LED, garantizando accesibilidad y seguridad para personas de todas las edades.

Adicionalmente, el Ayuntamiento pintó y delimitó el cordón cuneta del camellón central del bulevar Venustiano Carranza, y personal de Medio Ambiente realizó labores de embellecimiento en la entrada poniente de la ciudad. En colonias como Nuevo Mirasierra, se llevaron a cabo acciones de limpieza, deshierbe y mantenimiento en plazas públicas, consolidando espacios rehabilitados para el uso comunitario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bueno y el malo

El bueno y el malo
true

Ayuda a Cuba: Conserva Sheinbaum sus dogmas del pasado
true

POLITICÓN: Harfuch reconoce, una vez más, a Coahuila por resultados en seguridad
Iyané: el regreso del guardián del desierto

Iyané: el regreso del guardián del desierto
Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas, añadió el ejército.

Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego
Con 1.85 metros de estatura, Zorrilla regresa como una opción más en el ataque aéreo de Dinos.

David Zorrilla vuelve a Dinos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LFA
Detrás de los mapas y las estrategias, miles de civiles en zonas como Guliaipolé enfrentan la realidad de una ocupación casi total.

Rusia podría tomar ciudades clave de Ucrania
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano