Saltillo: Municipio intensifica rehabilitación vial y rescate de espacios públicos en distintos sectores
Las acciones se realizan tanto en avenidas principales como al interior de colonias con pavimento dañado
Con el propósito de fortalecer la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a conductores y peatones, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación del pavimento en distintos puntos de la ciudad, tanto en avenidas principales como al interior de diversas colonias, atendiendo zonas con mayor deterioro y flujo vehicular.
Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y mediante el uso de maquinaria especializada y tecnología de vanguardia, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevó a cabo trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes tramos del bulevar Venustiano Carranza, al norte de la ciudad.
En este sector se retiró el asfalto dañado, se aplicó nueva mezcla asfáltica caliente y se realizaron labores de compactación y nivelación, con el objetivo de garantizar una superficie más resistente y duradera ante el tránsito constante y las condiciones climáticas.
El alcalde Javier Díaz destacó que la rehabilitación de las principales vialidades permite mejorar la fluidez vehicular, reducir riesgos de accidentes y fortalecer la seguridad vial para automovilistas y peatones. Asimismo, subrayó que la atención a calles al interior de colonias facilita el acceso a viviendas, escuelas, comercios y centros de trabajo, elevando la calidad de vida de las familias saltillenses.
Como parte de estas acciones, el Ayuntamiento rehabilitó tramos de pavimento en las calles Dr. Fleming, José Guadalupe Posada, Dr. Christian Bernad y Dr. Roberto Koch, en el fraccionamiento Alpes. Además, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron reparaciones en la calle Baltazar Acolt, de la colonia Nueva Tlaxcala, y en la calle Rayados, del fraccionamiento Las Teresitas.
El edil informó que este programa de mantenimiento vial se realiza con base en reportes ciudadanos recibidos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil” al 844-160-08-08, así como mediante recorridos de supervisión del personal municipal, priorizando los puntos con mayor afectación.
Recuperan espacios de esparcimiento
De manera paralela, el alcalde intensificó los trabajos de remodelación y rehabilitación integral de la plaza pública de la colonia Azteca, como parte de la estrategia “Activa tu Parque”, con el fin de fortalecer la convivencia social y recuperar espacios públicos seguros y funcionales.
En esta área, ubicada entre las calles Sierra El Asta, Pirámide del Sol y Carlos Santana, brigadas municipales trabajan en la rehabilitación de andadores, banquetas, juegos infantiles, áreas verdes y cancha deportiva, además de la instalación de pasto sintético recuperado, bancas, luminarias y reflectores LED, garantizando accesibilidad y seguridad para personas de todas las edades.
Adicionalmente, el Ayuntamiento pintó y delimitó el cordón cuneta del camellón central del bulevar Venustiano Carranza, y personal de Medio Ambiente realizó labores de embellecimiento en la entrada poniente de la ciudad. En colonias como Nuevo Mirasierra, se llevaron a cabo acciones de limpieza, deshierbe y mantenimiento en plazas públicas, consolidando espacios rehabilitados para el uso comunitario.