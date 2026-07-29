Saltillo: Museo Centenario La Gloria de la UAAAN abrirá sus puertas el 3 de septiembre

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    Saltillo: Museo Centenario La Gloria de la UAAAN abrirá sus puertas el 3 de septiembre
    El recinto busca preservar y difundir parte de la historia y el patrimonio de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. OMAR SAUCEDO

El recinto de la UAAAN se incorporará al patrimonio histórico y cultural de la institución con una ceremonia programada a las 10:00 horas

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) confirmó para el próximo jueves 3 de septiembre de 2026 la inauguración del Museo Centenario La Gloria, recinto que se incorporará a la oferta cultural y al patrimonio histórico de la institución.

La ceremonia de apertura está programada a las 10:00 horas y estará encabezada por el rector de la UAAAN, Alberto Flores Olivas, quien extendió la invitación a la comunidad universitaria y a quienes deseen acompañar a la institución en este acto.

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El museo forma parte de los espacios destinados a preservar y difundir la historia, identidad y legado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, institución con una trayectoria estrechamente vinculada con la formación académica y el desarrollo del sector agropecuario.

La apertura del recinto representa además la culminación de un proyecto esperado dentro de la comunidad universitaria, que permitirá contar con un espacio dedicado a conservar elementos representativos de la historia de la UAAAN y acercarlos a nuevas generaciones.

UN ESPACIO PARA PRESERVAR LA HISTORIA DE LA UAAAN

Con la inauguración del Museo Centenario La Gloria, la institución sumará un nuevo espacio para fortalecer la difusión de su patrimonio y contribuir a preservar la memoria de quienes han formado parte de su trayectoria.

$!Las invitaciones para la apertura ya están listas.
Las invitaciones para la apertura ya están listas. CORTESÍA

La ceremonia se llevará a cabo en las instalaciones de la UAAAN y, de acuerdo con la invitación oficial, contará con la presencia de autoridades universitarias.

La apertura del museo llega en el marco de la conmemoración del centenario de la institución y representa un nuevo punto de encuentro con la historia de la universidad, sus personajes, acontecimientos y aportaciones a la educación agropecuaria.

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