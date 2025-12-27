Saltillo: Necropsia confirma muerte natural de hombre localizado sin vida en la Alameda Zaragoza

Saltillo
/ 27 diciembre 2025
    Saltillo: Necropsia confirma muerte natural de hombre localizado sin vida en la Alameda Zaragoza
    El hallazgo ocurrió la noche del 26 de diciembre, alrededor de las 20:40 horas. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

Exámenes forenses determinan que un infarto agudo al miocardio fue la causa del deceso del masculino no identificado

Un hombre de aproximadamente 50 a 55 años fue localizado sin vida la noche de ayer, 26 de diciembre, en el área de jardines de la Alameda Zaragoza, en Saltillo. El hallazgo ocurrió alrededor de las 20:40 horas, movilizando a las autoridades tras un reporte ciudadano.

El cuerpo fue encontrado en posición de decúbito lateral y, al no portar documentos, permanece como no identificado. Vestía una chaqueta de mezclilla azul, pantalón de mezclilla azul y tenis en el mismo tono al momento de ser ubicado.

Al lugar arribó la unidad C1882 de la Policía Municipal, a cargo del oficial Gilberto Constante, quien fungió como primer respondiente. Paramédicos de la Cruz Roja, en la unidad 204, confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales.

Tras realizar la necropsia de ley, la Dra. Brissa Gemimah Alcázar Pérez, médico forense, determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio. El informe médico legal especifica que el cuerpo “no presentaba lesiones a simple vista”.

En la escena trabajaron peritos en criminalística, fotografía y química, bajo la supervisión de la Agencia de Investigación Criminal. Los agentes David Camacho, Alfredo Cedillo, César Ortega y Asael Zapata coordinaron el aseguramiento del área y el peritaje.

$!El cuerpo fue encontrado en el área de jardines y en posición de decúbito lateral.
El cuerpo fue encontrado en el área de jardines y en posición de decúbito lateral. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

El cuerpo fue trasladado por personal de Funerales Martínez hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO). Allí permanecerá en resguardo mientras se realizan los protocolos necesarios para lograr su identificación por parte de algún familiar.

La Fiscalía informó que se ha iniciado un protocolo especial que incluye la toma de muestras genéticas y dactilares. “Se ha iniciado el protocolo para personas sin identificar, que incluye la toma de muestras y el resguardo en refrigeración”, detallaron fuentes oficiales.

Hasta el momento, las autoridades esperan que alguien acuda a reclamar los restos del fallecido para evitar la fosa común. El caso se mantiene registrado como una muerte por causas naturales ocurrida en uno de los puntos más concurridos del centro.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

