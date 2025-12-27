Saltillo: Necropsia confirma muerte natural de hombre localizado sin vida en la Alameda Zaragoza

Un hombre de aproximadamente 50 a 55 años fue localizado sin vida la noche de ayer, 26 de diciembre, en el área de jardines de la Alameda Zaragoza, en Saltillo. El hallazgo ocurrió alrededor de las 20:40 horas, movilizando a las autoridades tras un reporte ciudadano.

El cuerpo fue encontrado en posición de decúbito lateral y, al no portar documentos, permanece como no identificado. Vestía una chaqueta de mezclilla azul, pantalón de mezclilla azul y tenis en el mismo tono al momento de ser ubicado.

Al lugar arribó la unidad C1882 de la Policía Municipal, a cargo del oficial Gilberto Constante, quien fungió como primer respondiente. Paramédicos de la Cruz Roja, en la unidad 204, confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales.

Tras realizar la necropsia de ley, la Dra. Brissa Gemimah Alcázar Pérez, médico forense, determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio. El informe médico legal especifica que el cuerpo “no presentaba lesiones a simple vista”.

En la escena trabajaron peritos en criminalística, fotografía y química, bajo la supervisión de la Agencia de Investigación Criminal. Los agentes David Camacho, Alfredo Cedillo, César Ortega y Asael Zapata coordinaron el aseguramiento del área y el peritaje.