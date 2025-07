Saltillo: ¡No se confíe! Una tormenta no avisa, pero un buen seguro, respalda tu casa...

A pesar de que México es un país propenso a fenómenos naturales cada vez más intensos, menos del 10 por ciento de las viviendas en el país cuentan con algún tipo de seguro. Esta cifra alarmante deja a millones de familias vulnerables ante desastres. De este bajo porcentaje, la mayoría de las pólizas están ligadas a créditos hipotecarios, lo que significa que solo un mínimo 7 por ciento de las casas aseguradas lo están por decisión voluntaria de sus propietarios.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó en mayo de 2024 que apenas el 4.5 por ciento de las casas habitación (aproximadamente 1.3 millones) tienen un seguro contra daños no derivado de un crédito hipotecario. La situación es aún más crítica en la cobertura contra sismos, donde se estima que el 75.4 por ciento de las viviendas carece de esta protección.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo amplía red de abastecimiento de agua con nuevo pozo que beneficiará a más de 7 mil personas

La especialista en seguros, Marzela Rodríguez, es enfática en su llamado a la acción: “Una tormenta no avisa, pero un buen seguro sí te respalda. ¡Protege tu hogar hoy!”

Rodríguez subraya la urgencia de cambiar la percepción sobre los seguros de hogar, especialmente en un contexto de cambio climático: “En los últimos años, hemos visto cómo el clima ha cambiado drásticamente. Lluvias atípicas y tormentas más intensas hoy se están volviendo parte de nuestra nueva realidad. Y esto tiene un impacto directo en nuestros hogares, en nuestro patrimonio y en la seguridad de nuestras familias”.

Para la especialista, tener un seguro para casa ya no es un lujo, sino una necesidad. “No se trata solo de proteger las paredes y el techo, sino de asegurar la tranquilidad emocional y financiera ante una emergencia. ¿Qué pasaría si mañana se inunda tu casa? ¿Si una tormenta eléctrica daña tus electrodomésticos? ¿O si se cae una barda y afecta a un tercero?”, cuestiona.

Marzela Rodríguez enfatiza que la creencia de que la póliza de hipoteca ofrece protección suficiente es errónea, ya que “esa cobertura suele ser mínima”. Un seguro completo, según ella, va mucho más allá: “Un seguro protege no solo tu casa, sino tu tranquilidad: ante filtraciones, inundaciones, descargas eléctricas, daños a tus pertenencias y hasta daños a terceros”.

Desde su experiencia como agente de seguros, Rodríguez destaca la importancia de la anticipación: “A veces creemos que ‘eso nunca me va a pasar a mí’, pero la realidad es que la naturaleza no pregunta. Prepararte con un buen seguro es la forma más responsable y amorosa de proteger lo que has construido”, propone.

Contrario a la percepción general de que los seguros son costosos, la especialista asegura que existen opciones muy accesibles. Una cobertura básica para una vivienda de interés social puede costar entre 2 mil y 3 mil pesos anuales, mientras que para una residencial ronda los 4 mil a los 8 mil pesos anuales. Los costos exactos varían según factores como la ubicación, el material de construcción, los contenidos a asegurar y las coberturas adicionales.

Marzela concluye: “Un seguro no evita la lluvia, pero sí evita que una tormenta se convierta en una tragedia. ¡Asegura tu hogar!” La baja cultura de prevención, la percepción de costos elevados y la falta de conocimiento siguen siendo los principales obstáculos para que más mexicanos protejan su patrimonio.