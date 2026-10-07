Saltillo: obra de 30 viviendas afecta a primaria, aseguran vecinos
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La Organización de Vecinas y Vecinos y la Alianza Vecinal Brisas piden una inspección de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente
La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo y la Alianza Vecinal Brisas plantearon ante las autoridades la necesidad de proteger a la comunidad de la Escuela Primaria Federal Herminio Jiménez Aguirre, en Brisas Sector Poniente, ante la construcción de aproximadamente 30 viviendas a un costado del plantel.
De acuerdo con los vecinos, el ruido generado por los trabajos afecta la concentración de los estudiantes y puede provocar estrés, particularmente en niñas y niños neurodivergentes que forman parte de la comunidad escolar.
Por ello, informaron que solicitarán a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente una inspección y el establecimiento de las medidas necesarias para proteger a la escuela durante el desarrollo de la obra.
El tema, señalaron, ya fue planteado ante autoridades municipales, incluida la Dirección de Desarrollo Urbano y Francisco Saracho, secretario de Presidencia Municipal de Saltillo.
La organización y la alianza vecinal indicaron que continuarán dando seguimiento junto con los vecinos del sector para buscar una solución que permita el desarrollo de la obra sin afectar las condiciones necesarias para que los alumnos tomen clases.