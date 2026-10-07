Saltillo: obra de 30 viviendas afecta a primaria, aseguran vecinos

La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo y la Alianza Vecinal Brisas plantearon ante las autoridades la necesidad de proteger a la comunidad de la Escuela Primaria Federal Herminio Jiménez Aguirre, en Brisas Sector Poniente, ante la construcción de aproximadamente 30 viviendas a un costado del plantel.

De acuerdo con los vecinos, el ruido generado por los trabajos afecta la concentración de los estudiantes y puede provocar estrés, particularmente en niñas y niños neurodivergentes que forman parte de la comunidad escolar.