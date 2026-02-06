Saltillo: Ocho de los 10 detenidos en cuevas quedaron a disposición del juez
La Comisaría de Seguridad actualizó la situación jurídica de las personas detenidas durante el operativo con drones en el sur de la ciudad
Ocho de las 10 personas detenidas durante el último operativo realizado en cuevas y arroyos del sur de Saltillo quedaron a disposición del juez cívico, mientras que dos fueron puestas a disposición del Ministerio Público, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio.
De acuerdo con la corporación, de las ocho personas canalizadas ante el juez cívico, una ya obtuvo su libertad, en tanto que las restantes continúan dentro del procedimiento correspondiente por faltas administrativas.
La detención se derivó de un operativo nocturno efectuado con apoyo de drones equipados con cámaras térmicas, mediante el cual elementos de seguridad ingresaron a cuevas y arroyos de difícil acceso, donde localizaron a personas que se encontraban intoxicándose.
Durante la intervención, la autoridad informó que no se encontraron armas, aunque sí se localizaron pipas con cristal y dosis de mariguana, las cuales fueron retiradas a las personas detenidas en el lugar.
La Comisaría precisó que la canalización de los detenidos se realizó conforme a la naturaleza de cada caso, diferenciando entre posibles hechos constitutivos de delito y conductas que derivaron en faltas administrativas, lo que dio origen a la intervención del Ministerio Público y del juez cívico, respectivamente.
Este operativo forma parte de las acciones que se han implementado en distintos puntos de la ciudad para inhibir el uso de cuevas y arroyos como espacios de consumo o refugio, particularmente en zonas habitacionales del sur de Saltillo.