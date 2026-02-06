Saltillo: Ocho de los 10 detenidos en cuevas quedaron a disposición del juez

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Saltillo: Ocho de los 10 detenidos en cuevas quedaron a disposición del juez
    Las cuevas son utilizadas para drogarse o esconder objetos robados. FOTO: CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad actualizó la situación jurídica de las personas detenidas durante el operativo con drones en el sur de la ciudad

Ocho de las 10 personas detenidas durante el último operativo realizado en cuevas y arroyos del sur de Saltillo quedaron a disposición del juez cívico, mientras que dos fueron puestas a disposición del Ministerio Público, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio.

De acuerdo con la corporación, de las ocho personas canalizadas ante el juez cívico, una ya obtuvo su libertad, en tanto que las restantes continúan dentro del procedimiento correspondiente por faltas administrativas.

TE PUEDE INTERESAR: Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo

La detención se derivó de un operativo nocturno efectuado con apoyo de drones equipados con cámaras térmicas, mediante el cual elementos de seguridad ingresaron a cuevas y arroyos de difícil acceso, donde localizaron a personas que se encontraban intoxicándose.

$!Elementos de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste recorrieron las colonias Diana Laura, 23 de Noviembre, Mario Ortiz y Nueva Jerusalén, ubicadas al sur poniente de Saltillo.
Elementos de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste recorrieron las colonias Diana Laura, 23 de Noviembre, Mario Ortiz y Nueva Jerusalén, ubicadas al sur poniente de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Durante la intervención, la autoridad informó que no se encontraron armas, aunque sí se localizaron pipas con cristal y dosis de mariguana, las cuales fueron retiradas a las personas detenidas en el lugar.

La Comisaría precisó que la canalización de los detenidos se realizó conforme a la naturaleza de cada caso, diferenciando entre posibles hechos constitutivos de delito y conductas que derivaron en faltas administrativas, lo que dio origen a la intervención del Ministerio Público y del juez cívico, respectivamente.

Este operativo forma parte de las acciones que se han implementado en distintos puntos de la ciudad para inhibir el uso de cuevas y arroyos como espacios de consumo o refugio, particularmente en zonas habitacionales del sur de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Drogas
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta