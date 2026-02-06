Saltillo: Ocho de los 10 detenidos en cuevas quedaron a disposición del juez

Ocho de las 10 personas detenidas durante el último operativo realizado en cuevas y arroyos del sur de Saltillo quedaron a disposición del juez cívico, mientras que dos fueron puestas a disposición del Ministerio Público, informó la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio.

De acuerdo con la corporación, de las ocho personas canalizadas ante el juez cívico, una ya obtuvo su libertad, en tanto que las restantes continúan dentro del procedimiento correspondiente por faltas administrativas.

La detención se derivó de un operativo nocturno efectuado con apoyo de drones equipados con cámaras térmicas, mediante el cual elementos de seguridad ingresaron a cuevas y arroyos de difícil acceso, donde localizaron a personas que se encontraban intoxicándose.