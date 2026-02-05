$!Coahuila: Rompen nuevo récord investigaciones por fraude

Las investigaciones por fraude en Coahuila volvieron a tocar un nuevo récord al sumar 2 mil 538 investigaciones durante 2025, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En términos porcentuales, el aumento equivale a un crecimiento del tres por ciento en comparación con los registros acumulados al cierre de 2024.

Estos casos son los que la Fiscalía General del Estado de Coahuila, reporta ante la autoridad federal haber empezado a investigar desde todas las unidades de las diversas regiones de la entidad.

El comportamiento del delito muestra una tendencia al alza sostenida. Según los datos del SESNSP, al comparar las cifras actuales con las de hace cinco años, el número de fraudes prácticamente se ha duplicado.