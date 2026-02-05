Coahuila: Rompen nuevo récord investigaciones por fraude
En 2025 se registraron 2 mil 538 denuncias por este delito; de 2020 a la fecha se han disparado 129 por ciento
Las investigaciones por fraude en Coahuila volvieron a tocar un nuevo récord al sumar 2 mil 538 investigaciones durante 2025, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En términos porcentuales, el aumento equivale a un crecimiento del tres por ciento en comparación con los registros acumulados al cierre de 2024.
Estos casos son los que la Fiscalía General del Estado de Coahuila, reporta ante la autoridad federal haber empezado a investigar desde todas las unidades de las diversas regiones de la entidad.
El comportamiento del delito muestra una tendencia al alza sostenida. Según los datos del SESNSP, al comparar las cifras actuales con las de hace cinco años, el número de fraudes prácticamente se ha duplicado.
A detalle, el SESNSP muestra que al cierre de aquél 2020, en Coahuila se registraron apenas mil 107 casos de fraude, en el 2021, la cifra se elevó a mil 575, en el 2022 hubo mil 684, en el 2023 mil 582, y así, para el 2024, la cifra se incrementó hasta dos mil 457 casos, y finalmente en el 2025, llegó a su número más alto de registros.
En el panorama nacional, Coahuila ocupa el lugar número 12 de las entidades con mayor incidencia de fraudes en todo el país.
El SENSP dice que los municipios con mayor incidencia en Coahuila, son Torreón con 777 indagatorias, Saltillo con 519, Monclova con 229, Piedras Negras con 154, y Acuña con 107.