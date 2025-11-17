Saltillo, oportunidad de rentas ‘económicas’ para el Mundial 2026, tras disparo de precios en Monterrey

Luego de que en la plataforma Airbnb se “dispararon” los precios de renta durante las fechas de la Copa del Mundo 2026 en Monterrey, Saltillo se posiciona como una opción más económica.

De acuerdo a Grupo Reforma, alojamientos cerca del Estadio BBVA se mostraron en 3 mil 195 pesos para fechas del 14 al 16 de noviembre, mientras que las mismas dos noches del 28 al 30 de junio se ofrecen en 35 mil 810 pesos.

Según el sitio oficial de la FIFA, la capital de Nuevo León recibirá partidos de la fase de grupos el 14, 20 y 24 de junio, así como uno de los 16vos de final el 29 del mismo mes.

La plataforma muestra que los anfitriones en Saltillo ofertan sus hospedajes al mismo precio o con un aumento menor tanto para este fin de semana del 22 al 24 de noviembre como en las fechas mundialistas.

Por ejemplo, un departamento de la colonia Doctores se ofrece en mil 979 pesos por dos noches con una recámara y no cambia entre el 13 y 15 de junio del 2026.

Una casa en Los Nogales se oferta en 2 mil 281 pesos para este fin de semana y en 3 mil 293 para el fin de semana entre el 13 y el 15 de junio.

Otra casa en Jardines Coloniales se renta para este fin de semana en 2 mil 350 pesos para este fin de semana y no cambia para las mencionadas fechas de junio.

OBRAS MEJORAN MOVILIDAD

Desde el pasado 1 de noviembre se reanudaron los vuelos comerciales al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe hacia y desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) luego de que se suspendieron desde el año 2020.

Además, el pasado 13 de noviembre el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas anunció una inversión de 600 millones de pesos para ampliar la terminal aérea, además de un vuelo hacia y desde Cancún.

Una consulta realizada la tarde de este lunes 17 de noviembre -sin partido en el Estadio- la plataforma Google Maps estima una hora y 10 minutos de traslado en vehículo particular entre el Aeropuerto Plan de Guadalupe y el Estadio BBVA.

A su vez, según el gobierno de Nuevo León, antes del inicio de la Copa del Mundo quedará listo el monorriel que conectará el municipio de San Pedro Garza García -más cerca de Saltillo- directamente con el Estadio BBVA.