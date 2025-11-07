Saltillo se suma al Mundial 2026; esperan derrama superior a 800 millones de pesos
El Ayuntamiento firmó convenio con el comité organizador de la sede Monterrey; proyectan entre 350 mil y 400 mil visitantes en la capital coahuilense y ocupación hotelera total.
Saltillo se prepara para aprovechar la ola del Mundial 2026. Este viernes se firmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la FWC2026, que permitirá integrar a la capital coahuilense a las actividades turísticas, culturales y deportivas vinculadas con la sede Monterrey, a menos de una hora de distancia.
El alcalde Javier Díaz González informó que se espera la llegada de entre 350 mil y 400 mil visitantes nacionales y extranjeros a Saltillo durante el torneo, lo que representará una derrama económica global de alrededor de 800 millones de pesos.
“Nos estamos preparando con la ruta Vinos y Dinos, los museos, la gastronomía y los espacios para un Fan Fest o public viewing donde los visitantes puedan disfrutar los partidos, conciertos y actividades”, comentó.
Detalló que Saltillo cuenta actualmente con 4 mil habitaciones y que para el primer semestre de 2026 se prevé la apertura de 300 más. Entre las primeras actividades rumbo al Mundial destacó el Juego de Leyendas FIFA, programado para el 17 de enero, que reunirá a exseleccionados mundiales de distintos países y jugadores mexicanos que representaron al país en ediciones anteriores.
Por parte de la sede Monterrey, Julio Valdés Hernández, director de Relaciones Públicas y Programa de Voluntarios, señaló que se esperan cientos de miles de visitantes foráneos en la región, quienes podrían desplazarse a Saltillo para conocer sus atractivos.
“Es una gran oportunidad para que muchos de esos visitantes vengan a disfrutar los aspectos turísticos de esta ciudad. Este convenio no solo generará derrama económica, sino también inspiración para niños y jóvenes a través del deporte”, afirmó.
Desde la Oficina de Convenciones y Visitantes, su presidente Enrique López Aguirre celebró el acuerdo y aseguró que la cadena turística de la región se prepara para recibir y atender a miles de personas durante el torneo.
“Celebramos este paso histórico para Saltillo, sabemos que este convenio es la puerta para acceder a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional”, expresó.
El Gobierno del Estado, a través de Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, anunció que junto con el municipio se presentará un plan integral de promoción turística durante el próximo semestre.
“Nuestro objetivo es capitalizar este momento para impulsar el turismo y la economía en todas las regiones. Tenemos ventajas únicas: seguridad, conectividad aérea, calidad de vida y una ruta enológica reconocida en México”, indicó.
Saltillo ofrecerá a los visitantes 1,900 restaurantes, más de 20 museos, entre ellos los del Sarape, las Aves y el Desierto, además de la ruta Vinos y Dinos, que agrupa 22 casas vitivinícolas. La ciudad cuenta con 50 hoteles y se promocionará bajo el lema “Ve al partido y después a Saltillo”, destacando su cercanía con Monterrey y su ambiente seguro.
El director del Instituto Municipal del Deporte, Edgar Omar Puente Montes, recordó que en 1986 Saltillo fue sede de las selecciones de Inglaterra y Portugal, y que 40 años después vuelve a ser parte del entorno mundialista.
“Estamos a punto de vivir algo histórico. Este evento nos vuelve a colocar en el mapa del fútbol internacional, por amor a Saltillo”, expresó.
A la firma del convenio asistieron el alcalde de Saltillo, Javier Díaz; Blas José Flores González, Julio Valdés Hernández, Enrique López Aguirre y Edgar Omar Puente Montes, además de exjugadores, empresarios, representantes de cámaras, regidores y funcionarios estatales y municipales.