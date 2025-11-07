Saltillo se suma al Mundial 2026; esperan derrama superior a 800 millones de pesos

Saltillo se prepara para aprovechar la ola del Mundial 2026. Este viernes se firmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la FWC2026, que permitirá integrar a la capital coahuilense a las actividades turísticas, culturales y deportivas vinculadas con la sede Monterrey, a menos de una hora de distancia. El alcalde Javier Díaz González informó que se espera la llegada de entre 350 mil y 400 mil visitantes nacionales y extranjeros a Saltillo durante el torneo, lo que representará una derrama económica global de alrededor de 800 millones de pesos. TE PUEDE INTERESAR: Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal

“Nos estamos preparando con la ruta Vinos y Dinos, los museos, la gastronomía y los espacios para un Fan Fest o public viewing donde los visitantes puedan disfrutar los partidos, conciertos y actividades”, comentó. Detalló que Saltillo cuenta actualmente con 4 mil habitaciones y que para el primer semestre de 2026 se prevé la apertura de 300 más. Entre las primeras actividades rumbo al Mundial destacó el Juego de Leyendas FIFA, programado para el 17 de enero, que reunirá a exseleccionados mundiales de distintos países y jugadores mexicanos que representaron al país en ediciones anteriores.

Por parte de la sede Monterrey, Julio Valdés Hernández, director de Relaciones Públicas y Programa de Voluntarios, señaló que se esperan cientos de miles de visitantes foráneos en la región, quienes podrían desplazarse a Saltillo para conocer sus atractivos. “Es una gran oportunidad para que muchos de esos visitantes vengan a disfrutar los aspectos turísticos de esta ciudad. Este convenio no solo generará derrama económica, sino también inspiración para niños y jóvenes a través del deporte”, afirmó.