Saltillo: Padre Humberto González agradece muestras de cariño y oración durante nueva batalla por su salud

A través de una carta, el presbítero expresó su profunda gratitud por las oraciones, mensajes de aliento y muestras de afecto recibidas durante este nuevo episodio de salud, el cual generó preocupación entre fieles, sacerdotes y personas cercanas a su ministerio.

Luego de enfrentar una nueva complicación médica, la segunda en menos de dos meses, el sacerdote Humberto González Galindo compartió un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a la comunidad eclesial, familiares, amigos y personas que han permanecido pendientes de su recuperación.

El mensaje del rector del templo del Padre Nuestro, en Saltillo, fue dirigido de manera especial al obispo, al presbiterio y a quienes han acompañado espiritualmente este proceso.

“He recibido con gran alegría y gratitud sus oraciones, sus saludos y sus buenos deseos con motivo de mi enfermedad. Dios los bendiga; San José, la Virgen María y su ángel custodio los cuiden, los protejan y los acompañen”, expresó el sacerdote en su carta.

En el mismo mensaje, el padre Humberto reiteró su agradecimiento por las atenciones recibidas en este periodo de recuperación.

“De nuevo gracias por sus atenciones, tan fraternas y amistosas”, concluyó.

Las palabras del sacerdote han sido recibidas con afecto por integrantes de la comunidad católica, quienes continúan elevando oraciones por su pronta y plena recuperación, en una muestra de cercanía espiritual y solidaridad fraterna.

Humberto González nació el 17 de noviembre de 1928 en la calle Ramos Arizpe cruz con Obregón. Miembro de una familia de 7 hermanos, él no fue el único que abrazó la religión; ya que 2 de sus hermanas ingresaron al convento de las Catequistas Guadalupanas.