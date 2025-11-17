Saltillo: Monseñor Humberto González celebra 97 años y 20 al frente del Templo del Padre Nuestro

Monseñor Humberto González Galindo, una de las figuras más respetadas y queridas de la Diócesis de Saltillo, celebra un doble hito: su cumpleaños número 97 y dos décadas al frente del Templo del Padre Nuestro.

El sacerdote, quien ha dedicado más de 70 años al servicio de la Iglesia, continúa siendo un referente de fe, caridad y tenacidad para la comunidad.

La celebración de su aniversario se suma a una trayectoria marcada por el servicio ininterrumpido. Durante la reciente conmemoración de su 73 aniversario sacerdotal en el Templo del Padre Nuestro, Monseñor González Galindo expresó un profundo “sentimiento de gratitud y servicio”.

Ostenta el cargo de Rector del Templo del Padre Nuestro desde 2005, enfocando su labor en la promoción de la liturgia y la caridad. A lo largo de estos 20 años, ha fortalecido el compromiso social de la parroquia en la capital coahuilense.

Antes de su misión actual, dedicó más de cuatro décadas a la Catedral de Santiago, donde fue párroco e impulsó importantes remodelaciones, como la restauración de los pisos, altares y cúpula, así como la promoción de actividades de formación cultural para la comunidad.

Su labor eclesiástica también ha sido reconocida por la Santa Sede. En su momento, fue nombrado Capellán de Su Santidad por el Papa Francisco, distinción que lo motivó a “reforzar su labor en la Iglesia y su trabajo caritativo”.

Además de su trabajo pastoral, contribuyó al ámbito jurídico eclesial como fundador del Tribunal Eclesiástico de Saltillo, donde aplicó su especialidad en Derecho Canónico para la administración de justicia dentro de la diócesis.

La ciudad de Saltillo también ha reconocido su legado, al homenajearlo a través del programa “Profeta en su tierra”, destacándolo como un ejemplo de trabajo, fe y tenacidad por su aporte religioso, cultural e histórico.

En otras celebraciones, como su 68 aniversario sacerdotal, Monseñor reflexionó sobre su vocación, definiendo el sacerdocio como un “don y misterio”, expresión que resume el sentido de entrega que ha guiado toda su vida.

Aunque su salud ha requerido atención en distintos momentos —como cuando fue sometido a una operación y pidió oraciones— su espíritu de servicio permanece firme. Para la comunidad, Monseñor Humberto González Galindo sigue siendo un sacerdote profundamente querido y respetado.