Saltillo: Par de jóvenes convierte la calle Victoria en ring de box, violencia se normaliza en redes sociales (video)

Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Saltillo: Par de jóvenes convierte la calle Victoria en ring de box, violencia se normaliza en redes sociales (video)
    La pelea entre dos jóvenes en la calle Victoria fue grabada y difundida en redes sociales, donde acumuló miles de reacciones. FOTO: VIDEO

Dos agresiones protagonizadas por menores evidencian cómo la violencia juvenil se vuelve cada vez más visible y celebrada por expectadores

A pocos días de que un joven fuera agredido y asaltado por cuatro menores en la Plaza Cocoa, al nororiente de la ciudad —ataque en el que los agresores utilizaron un bat y cuyo video se viralizó en cuestión de horas—, un nuevo episodio de violencia entre jóvenes vuelve a encender las alertas en Saltillo.

Esta vez, la escena ocurrió a plena luz del día sobre la calle Victoria, frente a un templo, donde dos jóvenes se enfrentaron a golpes sin mostrar temor ante la presencia de peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

En el video difundido en redes sociales se observa a ambos jóvenes, vestidos de negro, retándose antes de iniciar la pelea. Uno de ellos, de complexión robusta; el otro, más delgado y con anteojos, respondió sin titubeos pese a la evidente diferencia física.

VIOLENCIA EXHIBIDA Y VALIDADA EN LÍNEA

Más allá del enfrentamiento en sí, lo que preocupa es la rápida propagación y la reacción social que generan estos hechos. La grabación acumuló 6 mil 300 reacciones de aprobación, 653 comentarios y fue compartida 595 veces en Facebook, cifras que reflejan cómo la violencia no solo se documenta, sino que se consume y valida en el entorno digital.

El fenómeno exhibe una tendencia inquietante: las agresiones entre jóvenes ya no se ocultan, se realizan en espacios públicos concurridos y se convierten en contenido viral. La exposición masiva, lejos de inhibir la conducta, puede reforzarla al otorgarle notoriedad.

NORMALIZAN LA CONFRONTACIÓN

El reciente antecedente en Plaza Cocoa, donde un joven fue atacado por varios menores armados con un bat, evidenció un nivel de violencia que trasciende la riña espontánea y se acerca a conductas delictivas. Ahora, la pelea en la calle Victoria confirma que estos actos se repiten y se desarrollan con creciente desparpajo.

Especialistas en conducta social han advertido que la normalización de la agresión, amplificada por las redes sociales, puede generar una percepción distorsionada de aceptación, especialmente entre adolescentes que buscan reconocimiento o pertenencia.

