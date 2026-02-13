Saltillo: Par de jóvenes convierte la calle Victoria en ring de box, violencia se normaliza en redes sociales (video)

A pocos días de que un joven fuera agredido y asaltado por cuatro menores en la Plaza Cocoa, al nororiente de la ciudad —ataque en el que los agresores utilizaron un bat y cuyo video se viralizó en cuestión de horas—, un nuevo episodio de violencia entre jóvenes vuelve a encender las alertas en Saltillo.

Esta vez, la escena ocurrió a plena luz del día sobre la calle Victoria, frente a un templo, donde dos jóvenes se enfrentaron a golpes sin mostrar temor ante la presencia de peatones y automovilistas que transitaban por la zona.

En el video difundido en redes sociales se observa a ambos jóvenes, vestidos de negro, retándose antes de iniciar la pelea. Uno de ellos, de complexión robusta; el otro, más delgado y con anteojos, respondió sin titubeos pese a la evidente diferencia física.