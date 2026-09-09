Saltillo: pareja de motociclistas queda lesionada tras fuerte choque; responsable huye

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta terminó lesionada luego de ser embestida por una camioneta cuyo conductor presuntamente escapó del lugar, dejándolos tendidos sobre el pavimento, en calles de la colonia Nueva Tlaxcala de Saltillo. El accidente ocurrió durante la noche de ayer en el cruce de las calles Baltazar Acolt y Joaquín de Velazco, donde, tras el impacto, los dos tripulantes de la motocicleta salieron proyectados y terminaron sobre la carpeta asfáltica.

La mujer fue quien resultó con las lesiones de mayor consideración, al sufrir una fuerte herida en una de sus rodillas que le provocó abundante sangrado, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos. Elementos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a ambos motociclistas y valorar la gravedad de sus lesiones.