Saltillo: pareja de motociclistas queda lesionada tras fuerte choque; responsable huye

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    Saltillo: pareja de motociclistas queda lesionada tras fuerte choque; responsable huye
    La pareja quedó tendida sobre el pavimento tras el fuerte impacto. MARTÍN ROJAS

Una pareja que viajaba en motocicleta resultó lesionada luego de ser embestida por una camioneta cuyo conductor presuntamente huyó del lugar, en calles de la colonia Nueva Tlaxcala

Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta terminó lesionada luego de ser embestida por una camioneta cuyo conductor presuntamente escapó del lugar, dejándolos tendidos sobre el pavimento, en calles de la colonia Nueva Tlaxcala de Saltillo.

El accidente ocurrió durante la noche de ayer en el cruce de las calles Baltazar Acolt y Joaquín de Velazco, donde, tras el impacto, los dos tripulantes de la motocicleta salieron proyectados y terminaron sobre la carpeta asfáltica.

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La mujer fue quien resultó con las lesiones de mayor consideración, al sufrir una fuerte herida en una de sus rodillas que le provocó abundante sangrado, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a ambos motociclistas y valorar la gravedad de sus lesiones.

$!Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y realizó las diligencias correspondientes.
Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y realizó las diligencias correspondientes. MARTÍN ROJAS

Después de ser revisados por los socorristas, los dos afectados determinaron no ser trasladados en ambulancia y optaron por acudir por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con testigos, la camioneta involucrada no se detuvo para auxiliar a los lesionados y continuó su marcha después del impacto, por lo que el conductor abandonó el lugar antes de que arribaran las autoridades.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes, mientras se esperaba que los afectados pudieran aportar información que permitiera identificar al vehículo responsable y localizar a su conductor.

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