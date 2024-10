Saltillo: Piden estudiantes no perder prácticas por huelga de la UAAAN

César Santillán, estudiante de Horticultura en tercer semestre en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), señaló que, aunque las materias se llevan actualmente en línea, van a perder valiosas prácticas de campo que no van a poder llevar en otro semestre si no se levanta el paro laboral.

“Sí están cumpliendo con las materias en línea, pero ya te imaginarás, de manera muy parcial. Por ejemplo, mi materia de fisiología lleva prácticas experimentales donde no solo analizamos las plantas teóricamente, sino también prácticas para hacer cortes en las plantas. Analizamos lo que hemos visto en la teoría, las prácticas con minerales y cómo se aplican en las plantas”, señaló el estudiante.

No es solo en su caso; la totalidad de los estudiantes tiene el acceso limitado en estos momentos al conocimiento, pues no es posible el ingreso a los laboratorios especializados para culminar sus materias.

“Hay muchas prácticas que no hemos llevado por lo mismo y nunca más vamos a llevar. Prácticas de laboratorio, entonces pues hay profesores que ni las clases teóricas dan, y por eso sí estamos tristes”, declaró Santillán.

Aseguró que, en algún momento, las autoridades de “La Narro” estuvieron planeando que volvieran a las aulas y, al final del semestre, poder recuperar todas las prácticas que se atrasen, situación que ya no ven clara los estudiantes.

“El plan era que si volvíamos a clases se iban a poner todas las prácticas al final del semestre, pero ya, como vemos el tiempo, pues ya quedan pocos meses. Entonces ya pareciera que no vamos a volver, pero ojalá se resuelva rápido”, mencionó César.

El entrevistado pidió a sus compañeros y compañeras no desistir de las materias en línea, así como no perder la esperanza de regresar a las aulas, además de pedirles que se involucren para pedir una solución a la universidad.

“Pues que hay que seguir, no hay que ponernos tristes porque hay que aprovechar las clases en línea, aunque no sea lo mejor. Hay que tratar de aprender lo más que podamos y que no pierdan la esperanza de que se pueda hacer algo por esta situación”, enfatizó César Santillán.

Además, mencionó que actualmente ya las opiniones de los estudiantes están divididas, pues a muchos no les va a costear el regresar a las aulas desde su lugar de origen, siendo el tiempo tan corto para volver a salir de vacaciones.

“Ya hay opiniones divididas; algunos ya queremos regresar y otros, como ya casi se acaba el semestre, ya prefieren terminarlo en sus casas por lo mismo que algunos viven muy lejos y volver a la escuela representa muchos gastos y dinero”, puntualizó César.