Saltillo: Piden incluir vuelta a la izquierda para nuevo distribuidor de Nazario y Vito Alessio

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    Saltillo: Piden incluir vuelta a la izquierda para nuevo distribuidor de Nazario y Vito Alessio
    El proyecto del distribuidor vial modificará los movimientos vehiculares en el cruce de Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles. OMAR SAUCEDO

Empresas del sector reunirán datos sobre trabajadores, rutas y transporte de personal para sustentar la petición ante las autoridades

El proyecto de distribuidor vial contemplado como parte de las obras del Tren del Norte en el cruce de Nazario Ortiz Garza y Vito Alessio Robles no considera una vuelta a la izquierda para quienes circulan desde la zona de General Motors hacia el antiguo Nazario Ortiz Garza.

Durante la reunión mensual de Canacintra Coahuila Sureste, el director del Instituto de Movilidad Urbana de Saltillo, Víctor de la Rosa, explicó que el distribuidor conectará el nuevo Nazario Ortiz Garza con el antiguo Nazario Ortiz Garza y contempla movimientos sobre Vito Alessio Robles en ambos sentidos.

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Sin embargo, quienes circulen desde la zona de la puerta de General Motors hacia el antiguo Nazario Ortiz Garza no podrán realizar directamente la vuelta a la izquierda.

De acuerdo con el funcionario, estos conductores tendrían que continuar por el nuevo Nazario Ortiz Garza, realizar una vuelta en “U” y posteriormente incorporarse al paso superior. Otra opción sería seguir por Vito Alessio Robles hacia el sur y efectuar una vuelta en “U” a la altura de la zona de FCA.

De la Rosa advirtió que esta configuración podría representar un problema particularmente para las unidades de transporte de personal, pues tendrían que realizar vueltas en “U” en segmentos que, señaló, no cuentan con el ancho suficiente para efectuar estas maniobras en condiciones de seguridad.

Ante esta situación, explicó que ya se presentó ante la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y Transporte Público Integrado un estudio sobre el aforo de este movimiento, que registra 5 mil 504 unidades diarias. El análisis se realizó mediante videograbaciones apoyadas con inteligencia artificial, con mediciones efectuadas en enero y abril.

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Pese a estos datos, indicó que las autoridades consideran que aún no se justifica incorporar la vuelta a la izquierda al proyecto.

Por ello, ahora se busca recopilar información adicional entre las empresas ubicadas en el sector de Vito Alessio Robles, particularmente en el área de General Motors, así como en plantas industriales y bodegas cercanas.

La información solicitada incluye el número de trabajadores que se trasladan desde ese punto y utilizan el cruce, independientemente del sentido de circulación, así como la cantidad de unidades de transporte de personal, sus rutas y los horarios en que realizan los recorridos.

Con estos datos se pretende presentar nuevamente ante las autoridades los argumentos para justificar la incorporación de la vuelta a la izquierda dentro del proyecto del distribuidor vial.

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