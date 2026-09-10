Recibe TecNM-Saltillo a maestra que impartirá chino mandarín; despide a alumnos que viajan a China

El TecNM-Saltillo dio la bienvenida a una maestra de origen chino que durante el semestre impartirá clases de mandarín y, al mismo tiempo, despidió a estudiantes que realizarán estancias académicas en China. El encuentro se llevó a cabo en el Aula China y fue encabezado por la directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Sánchez, quien estuvo acompañada por Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación; Tere Borrego Jiménez, subdirectora Académica, y Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos.

Durante el evento también estuvieron Felipe Machorro Fernández, jefe de Eléctrica-Electrónica y Mecatrónica, y Mayra Berino Valdés, jefa de División de Estudios Profesionales. Como responsable de la organización, María Teresa Perales Escobedo, coordinadora de Lenguas Extranjeras y Movilidad Internacional, presentó a las autoridades y ofreció un preámbulo sobre el trabajo que desarrollará la maestra Waang Yai, quien estará a cargo de la enseñanza del idioma chino mandarín durante este semestre. En su mensaje de bienvenida, Sánchez destacó la importancia que representa para el Tecnológico Nacional de México contar con la enseñanza de los idiomas chino y coreano, al señalar que el campus Saltillo se encuentra entre los primeros en impulsar este tipo de formación.

Asimismo, resaltó la continuidad de los convenios de colaboración con la Hangzhou Dianzi University (HDU), cuya relación se mantiene con el respaldo de la Dirección General del TecNM y con el interés de continuar desarrollando actividades específicamente con el Tecnológico de Saltillo. La ceremonia también sirvió para despedir a las y los estudiantes que viajarán a China como parte de programas de intercambio, estadías, capacitación y estudios de posgrado, fortaleciendo así la vinculación internacional de la institución.

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