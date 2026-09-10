Recibe TecNM-Saltillo a maestra que impartirá chino mandarín; despide a alumnos que viajan a China

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    Recibe TecNM-Saltillo a maestra que impartirá chino mandarín; despide a alumnos que viajan a China
    La directora destacó la importancia de que el TecNM impulse la enseñanza de los idiomas chino y coreano. CORTESÍA

La ceremonia se realizó en el Aula China y fue encabezada por la directora Ania Sánchez

El TecNM-Saltillo dio la bienvenida a una maestra de origen chino que durante el semestre impartirá clases de mandarín y, al mismo tiempo, despidió a estudiantes que realizarán estancias académicas en China.

El encuentro se llevó a cabo en el Aula China y fue encabezado por la directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Sánchez, quien estuvo acompañada por Ricardo Martínez Alvarado, subdirector de Planeación y Vinculación; Tere Borrego Jiménez, subdirectora Académica, y Emmanuel Flores Villa, subdirector de Servicios Administrativos.

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Durante el evento también estuvieron Felipe Machorro Fernández, jefe de Eléctrica-Electrónica y Mecatrónica, y Mayra Berino Valdés, jefa de División de Estudios Profesionales.

Como responsable de la organización, María Teresa Perales Escobedo, coordinadora de Lenguas Extranjeras y Movilidad Internacional, presentó a las autoridades y ofreció un preámbulo sobre el trabajo que desarrollará la maestra Waang Yai, quien estará a cargo de la enseñanza del idioma chino mandarín durante este semestre.

En su mensaje de bienvenida, Sánchez destacó la importancia que representa para el Tecnológico Nacional de México contar con la enseñanza de los idiomas chino y coreano, al señalar que el campus Saltillo se encuentra entre los primeros en impulsar este tipo de formación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/its-arteaga-no-tendra-problemas-de-transporte-PSVG3464193

Asimismo, resaltó la continuidad de los convenios de colaboración con la Hangzhou Dianzi University (HDU), cuya relación se mantiene con el respaldo de la Dirección General del TecNM y con el interés de continuar desarrollando actividades específicamente con el Tecnológico de Saltillo.

La ceremonia también sirvió para despedir a las y los estudiantes que viajarán a China como parte de programas de intercambio, estadías, capacitación y estudios de posgrado, fortaleciendo así la vinculación internacional de la institución.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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