Saltillo: Plantan Pino Eldarica en camellón de Musa de León

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    Saltillo: Plantan Pino Eldarica en camellón de Musa de León
    Las acciones buscan fomentar una cultura ciudadana de cuidado del entorno. CORTESÍA

El Municipio plantea incrementar y conservar las áreas verdes con una visión de largo plazo

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones de reforestación, conservación y mantenimiento de áreas verdes en distintos sectores de la ciudad, como parte de las labores ambientales que se realizan de manera permanente.

Cuadrillas municipales continúan con el programa “Bosques Urbanos Lineales”, mediante el cual se plantó arbolado de la especie Pino Eldarica en el camellón central del bulevar José Musa de León, en el tramo comprendido entre los bulevares José Narro Robles y la carretera a Los Valdez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/acuerdan-cfe-y-municipio-de-saltillo-acciones-para-garantizar-servicio-de-agua-JG23521549

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo para incrementar y conservar las áreas verdes de Saltillo, además de fomentar entre la ciudadanía una cultura de cuidado del entorno.

De manera paralela, personal del programa “Aquí Andamos” realizó trabajos de deshierbe y retiro de basura acumulada en diferentes áreas verdes del fraccionamiento Nuevo Teresitas.

$!La reforestación se realiza entre José Narro Robles y la carretera a Los Valdez.
La reforestación se realiza entre José Narro Robles y la carretera a Los Valdez. CORTESÍA

Las labores se concentraron principalmente en los espacios ubicados entre las calles Agua Blanca, Cañón de Amargos y Sierra Hermosa, donde las brigadas municipales retiraron residuos y maleza acumulada para recuperar las condiciones de estas áreas en beneficio de las familias del sector.

Asimismo, el alcalde recordó que la ciudadanía puede reportar cualquier situación relacionada con los servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, para solicitar su atención por parte de las autoridades municipales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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