Saltillo: Plantan Pino Eldarica en camellón de Musa de León

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones de reforestación, conservación y mantenimiento de áreas verdes en distintos sectores de la ciudad, como parte de las labores ambientales que se realizan de manera permanente. Cuadrillas municipales continúan con el programa “Bosques Urbanos Lineales”, mediante el cual se plantó arbolado de la especie Pino Eldarica en el camellón central del bulevar José Musa de León, en el tramo comprendido entre los bulevares José Narro Robles y la carretera a Los Valdez.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo para incrementar y conservar las áreas verdes de Saltillo, además de fomentar entre la ciudadanía una cultura de cuidado del entorno. De manera paralela, personal del programa “Aquí Andamos” realizó trabajos de deshierbe y retiro de basura acumulada en diferentes áreas verdes del fraccionamiento Nuevo Teresitas.

Las labores se concentraron principalmente en los espacios ubicados entre las calles Agua Blanca, Cañón de Amargos y Sierra Hermosa, donde las brigadas municipales retiraron residuos y maleza acumulada para recuperar las condiciones de estas áreas en beneficio de las familias del sector. Asimismo, el alcalde recordó que la ciudadanía puede reportar cualquier situación relacionada con los servicios públicos a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08, para solicitar su atención por parte de las autoridades municipales.

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