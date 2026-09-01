Captan a jóvenes en motocicletas jugando ‘carreritas’ y haciendo ‘acrobacias’ sin casco, frente al CBTis 97

En pleno regreso a clases, un video difundido este lunes en redes sociales muestra a dos jóvenes realizando maniobras a bordo de motocicletas en el exterior del CBTis 97 de Saltillo, ambos sin utilizar casco de protección. En las imágenes se observan dos motocicletas y dos jóvenes circulando en las inmediaciones del plantel educativo, mientras realizan maniobras que usuarios de redes sociales calificaron como “carreritas”. El material comenzó a circular en distintas publicaciones y también fue compartido en el grupo de Facebook “Cbtis 97 Nuevo ingreso”, situación que generó comentarios entre usuarios que relacionaron a los jóvenes con el plantel.

Algunos de los comentarios señalan que los jóvenes portaban uniforme escolar, mientras otros usuarios cuestionaron que este tipo de maniobras se realicen en la vía pública y alertaron sobre el riesgo de sufrir un accidente.

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“Una patrulla con grúa. Para que se las quiten. Son menores de edad”, escribió una usuaria en los comentarios de una de las publicaciones. Otro usuario cuestionó la situación con el mensaje: “¿Por qué pasan los accidentes?”, mientras que otros hicieron comentarios sobre el riesgo al que estarían expuestos los motociclistas.

Aunque las publicaciones y comentarios los señalan como presuntos alumnos del CBTis 97, hasta el momento no se cuenta con una confirmación oficial del plantel que permita establecer su identidad o confirmar que sean estudiantes de la institución. Tampoco se ha establecido, con la información disponible en las publicaciones de redes, si las autoridades tuvieron conocimiento del hecho o si se realizó alguna intervención en el lugar. Este video se viralizó en el primer día del regreso a clases, por lo que generó preocupación por el riesgo que podrían representar estas maniobras tanto para quienes conducen como para peatones y otros vehículos. Hasta ahora, el video por sí solo no permite determinar la fecha y hora exactas en que fueron grabadas las imágenes, aunque las publicaciones en las que comenzó a difundirse corresponden a este lunes.