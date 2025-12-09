Saltillo: Por falla al dar vuelta en ‘U’ termina tráiler atravesado y provoca caos vial

Saltillo
/ 9 diciembre 2025
    Saltillo: Por falla al dar vuelta en ‘U’ termina tráiler atravesado y provoca caos vial
    La maniobra en ‘U’ quedó inconclusa cuando el tráiler se apagó a mitad de la vialidad, bloqueando por completo el paso. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La maniobra fallida obligó a un despliegue preventivo de la Policía Municipal para controlar el tráfico hasta que el tráiler pudo ser orillado

Por varios minutos, un tráiler descompuesto provocó un caos vial la mañana de este martes sobre el bulevar Otilio González, entre las colonias La Herradura y San Javier, en Saltillo.

La unidad, perteneciente a la empresa Pear, circulaba con dirección a San Javier cuando el operador intentó dar una vuelta en “U” para reincorporarse al periférico. Sin embargo, durante la maniobra el tráiler se apagó y, pese a varios intentos, no fue posible encenderlo nuevamente, quedando atravesado sobre la vialidad y bloqueando ambos carriles.

TE PUEDE INTERESAR: Queda camioneta prensada entre dos transportes de personal en la Saltillo–Zacatecas

$!El conductor revisó el motor por indicación de los oficiales, tratando de identificar la falla que inmovilizó al vehículo.
El conductor revisó el motor por indicación de los oficiales, tratando de identificar la falla que inmovilizó al vehículo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos de la Policía Municipal acudieron para abanderar el área y evitar que otros vehículos chocaran con la unidad, mientras se verificaba cuál había sido la falla que dejó inmovilizado al tráiler.

$!Una vez que el tráiler encendió, los agentes coordinaron su movimiento para orillarlo y restablecer la circulación.
Una vez que el tráiler encendió, los agentes coordinaron su movimiento para orillarlo y restablecer la circulación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El oficial solicitó abrir el cofre para que el operador revisara el motor. Tras varios intentos, lograron encenderlo, moverlo y orillarlo, quedando pendiente la aplicación de las sanciones correspondientes.

Temas


Accidentes
Vialidad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Alcalde destacó que Saltillo es ‘la capital más segura del país’.

Saltillo: Javier Díaz presenta informe, destaca avances en seguridad, servicios, movilidad y atención social
Eagle Pass se prepara para recibir a la caravana de paisanos que cruzaran a México para pasar las fiestas de Navidad.

Eagle Pass emite recomendaciones para los paisanos que cruzarán a México
El fiscal señaló que no se han presentado casos recientes, pero existen los protocolos para atender casos.

FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

La diputada Guadalupe Oyervides, izquierda, fue quien presentó la propuesta legislativa.

Coahuila: Diputada propone que mujeres puedan pedir protección sin límites territoriales
Más de mil 200 personas, entre taxistas y conductores de plataformas digitales, participaron en la peregrinación organizada por la UNTA rumbo al recinto guadalupano.

Más de mil 200 trabajadores de la UNTA cumplen tradición guadalupana en Saltillo

Jiménez dijo que el trabajo en equipo ha abonado a cumplir sus compromisos de campaña.

Saltillo es la mejor capital de todo México: Manolo Jiménez
Sheinbaum, la salvavidas

Sheinbaum, la salvavidas
A pesar del incremento de quejas, la emisión de recomendaciones se mantuvo a la baja respecto al año anterior.

Incrementaron en 2025 quejas por violaciones a los derechos humanos en Coahuila; CDHEC presenta informe