Saltillo: Por falla al dar vuelta en ‘U’ termina tráiler atravesado y provoca caos vial

Por varios minutos, un tráiler descompuesto provocó un caos vial la mañana de este martes sobre el bulevar Otilio González, entre las colonias La Herradura y San Javier, en Saltillo.

La unidad, perteneciente a la empresa Pear, circulaba con dirección a San Javier cuando el operador intentó dar una vuelta en “U” para reincorporarse al periférico. Sin embargo, durante la maniobra el tráiler se apagó y, pese a varios intentos, no fue posible encenderlo nuevamente, quedando atravesado sobre la vialidad y bloqueando ambos carriles.

