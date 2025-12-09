Saltillo: Por falla al dar vuelta en ‘U’ termina tráiler atravesado y provoca caos vial
La maniobra fallida obligó a un despliegue preventivo de la Policía Municipal para controlar el tráfico hasta que el tráiler pudo ser orillado
Por varios minutos, un tráiler descompuesto provocó un caos vial la mañana de este martes sobre el bulevar Otilio González, entre las colonias La Herradura y San Javier, en Saltillo.
La unidad, perteneciente a la empresa Pear, circulaba con dirección a San Javier cuando el operador intentó dar una vuelta en “U” para reincorporarse al periférico. Sin embargo, durante la maniobra el tráiler se apagó y, pese a varios intentos, no fue posible encenderlo nuevamente, quedando atravesado sobre la vialidad y bloqueando ambos carriles.
Elementos de la Policía Municipal acudieron para abanderar el área y evitar que otros vehículos chocaran con la unidad, mientras se verificaba cuál había sido la falla que dejó inmovilizado al tráiler.
El oficial solicitó abrir el cofre para que el operador revisara el motor. Tras varios intentos, lograron encenderlo, moverlo y orillarlo, quedando pendiente la aplicación de las sanciones correspondientes.