Saltillo: Por vuelta ‘bandida’, les cierra el paso y deja a padre e hija lesionados

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    Saltillo: Por vuelta ‘bandida’, les cierra el paso y deja a padre e hija lesionados
    El padre presentaba dolor en las costillas y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. ULISES MARTÍNEZ

Padre e hija viajaban en motocicleta cuando una camioneta presuntamente les quitó el paso al realizar una vuelta en U

Padre e hija resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS luego de participar en un accidente vial sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la calle Juan Félix Herrera, en la colonia Omega, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron cuando Juan Rodríguez, de 62 años, y su hija Guadalupe Rodríguez, de 37, viajaban a bordo de una motocicleta Italika con dirección al periférico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vecinos-en-defensa-del-nogal-denuncian-tala-de-ejemplar-en-saltillo-genera-preocupacion-en-redes-AG22710257

Ambos circulaban por Vito Alessio Robles cuando una camioneta Dodge RAM, realizó una vuelta en U y presuntamente les quitó el paso, provocando que la motocicleta se impactara contra la unidad.

$!La motocicleta en la que viajaban padre e hija quedó en el lugar mientras las autoridades tomaban conocimiento.
La motocicleta en la que viajaban padre e hija quedó en el lugar mientras las autoridades tomaban conocimiento. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los ocupantes de la motocicleta. Juan presentó una probable fractura en las costillas, mientras que su hija resultó con una probable fractura en la nariz.

$!La mujer presentó una hemorragia en la nariz tras el accidente y recibió atención de los cuerpos de emergencia.
La mujer presentó una hemorragia en la nariz tras el accidente y recibió atención de los cuerpos de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

Ambos fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica y determinar el alcance de sus lesiones.

El conductor de la camioneta, identificado como Hugo Riojas, de 38 años, fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades.

$!La camioneta involucrada quedó asegurada y posteriormente fue llevada a un corralón.
La camioneta involucrada quedó asegurada y posteriormente fue llevada a un corralón. ULISES MARTÍNEZ

Será presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica por las lesiones y daños ocasionados.

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