Saltillo: Por vuelta ‘bandida’, les cierra el paso y deja a padre e hija lesionados
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Padre e hija viajaban en motocicleta cuando una camioneta presuntamente les quitó el paso al realizar una vuelta en U
Padre e hija resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS luego de participar en un accidente vial sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la calle Juan Félix Herrera, en la colonia Omega, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron cuando Juan Rodríguez, de 62 años, y su hija Guadalupe Rodríguez, de 37, viajaban a bordo de una motocicleta Italika con dirección al periférico.
Ambos circulaban por Vito Alessio Robles cuando una camioneta Dodge RAM, realizó una vuelta en U y presuntamente les quitó el paso, provocando que la motocicleta se impactara contra la unidad.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los ocupantes de la motocicleta. Juan presentó una probable fractura en las costillas, mientras que su hija resultó con una probable fractura en la nariz.
Ambos fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica y determinar el alcance de sus lesiones.
El conductor de la camioneta, identificado como Hugo Riojas, de 38 años, fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades.
Será presentado ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica por las lesiones y daños ocasionados.