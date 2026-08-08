Saltillo: Por vuelta ‘bandida’, les cierra el paso y deja a padre e hija lesionados

Padre e hija resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS luego de participar en un accidente vial sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la calle Juan Félix Herrera, en la colonia Omega, en Saltillo. Los hechos ocurrieron cuando Juan Rodríguez, de 62 años, y su hija Guadalupe Rodríguez, de 37, viajaban a bordo de una motocicleta Italika con dirección al periférico.

Ambos circulaban por Vito Alessio Robles cuando una camioneta Dodge RAM, realizó una vuelta en U y presuntamente les quitó el paso, provocando que la motocicleta se impactara contra la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los ocupantes de la motocicleta. Juan presentó una probable fractura en las costillas, mientras que su hija resultó con una probable fractura en la nariz.

Ambos fueron trasladados a la Clínica 2 del IMSS para recibir atención médica y determinar el alcance de sus lesiones. El conductor de la camioneta, identificado como Hugo Riojas, de 38 años, fue detenido en el lugar y quedó a disposición de las autoridades.