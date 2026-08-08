Vecinos en Defensa del Nogal denuncian tala de ejemplar en Saltillo; genera preocupación en redes

La organización civil Vecinas y Vecinos En Defensa del Nogal denunció la tala de otro nogal en Saltillo, esta vez en el sector Rincón del Campestre, hecho que generó preocupación y cuestionamientos entre usuarios de redes sociales. El colectivo, que anteriormente se movilizó en defensa del nogal ubicado sobre la calle Abasolo, dio a conocer el nuevo caso luego de recibir reportes de habitantes de Rincón del Campestre.

A través de sus redes sociales, la organización señaló que el ejemplar fue retirado sin que, hasta el momento de la publicación, se tuviera información sobre quién realizó la tala o si contaba con autorización de la autoridad correspondiente. “¿Cuál era la necesidad de cortarlo? Lo más lamentable es que, por lo que nos reportan, ni siquiera se dio oportunidad de valorar su trasplante”, expresó el colectivo.

Según lo señalado en la publicación, en el lugar también se observa la apertura de una vialidad que comunica hacia un fraccionamiento del sector. Sin embargo, la organización no atribuyó directamente la tala a esos trabajos. PIDEN ACLARAR SI EXISTÍA PERMISO Ante el caso, Vecinas y Vecinos En Defensa del Nogal informó que solicitará formalmente a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que aclare si existía autorización para retirar el árbol y, en su caso, bajo qué condiciones fue otorgada.

La denuncia generó diversas reacciones en redes sociales. Usuarios lamentaron la pérdida del ejemplar, cuestionaron los motivos de la tala y pidieron conocer si se contaba con los permisos correspondientes. Otros comentarios reflejaron preocupación por la pérdida de árboles adultos en Saltillo y relacionaron el caso con el crecimiento de desarrollos inmobiliarios y nuevas vialidades, aunque hasta ahora no existe información oficial que establezca que estos factores hayan motivado el retiro del nogal.

Hasta el momento de la denuncia realizada por la organización, no se había dado a conocer públicamente quién realizó la tala ni las razones para retirar el ejemplar.