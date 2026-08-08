Vecinos en Defensa del Nogal denuncian tala de ejemplar en Saltillo; genera preocupación en redes

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    Vecinos en Defensa del Nogal denuncian tala de ejemplar en Saltillo; genera preocupación en redes
    En las imágenes compartidas se observa el uso de maquinaria durante los trabajos para retirar el árbol. REDES SOCIALES

La organización señaló que el árbol se encontraba en Rincón del Campestre y pidió esclarecer si existía autorización para retirarlo

La organización civil Vecinas y Vecinos En Defensa del Nogal denunció la tala de otro nogal en Saltillo, esta vez en el sector Rincón del Campestre, hecho que generó preocupación y cuestionamientos entre usuarios de redes sociales.

El colectivo, que anteriormente se movilizó en defensa del nogal ubicado sobre la calle Abasolo, dio a conocer el nuevo caso luego de recibir reportes de habitantes de Rincón del Campestre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/noche-de-fiesta-termina-en-aparatosa-volcadura-al-norte-de-saltillo-MH22709555

A través de sus redes sociales, la organización señaló que el ejemplar fue retirado sin que, hasta el momento de la publicación, se tuviera información sobre quién realizó la tala o si contaba con autorización de la autoridad correspondiente.

“¿Cuál era la necesidad de cortarlo? Lo más lamentable es que, por lo que nos reportan, ni siquiera se dio oportunidad de valorar su trasplante”, expresó el colectivo.

$!Tras los trabajos, únicamente quedó el tocón del nogal en el sitio donde se encontraba el ejemplar.
Tras los trabajos, únicamente quedó el tocón del nogal en el sitio donde se encontraba el ejemplar. REDES SOCIALES

Según lo señalado en la publicación, en el lugar también se observa la apertura de una vialidad que comunica hacia un fraccionamiento del sector. Sin embargo, la organización no atribuyó directamente la tala a esos trabajos.

PIDEN ACLARAR SI EXISTÍA PERMISO

Ante el caso, Vecinas y Vecinos En Defensa del Nogal informó que solicitará formalmente a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que aclare si existía autorización para retirar el árbol y, en su caso, bajo qué condiciones fue otorgada.

$!La organización Vecinas y Vecinos En Defensa del Nogal difundió imágenes del ejemplar mientras era retirado.
La organización Vecinas y Vecinos En Defensa del Nogal difundió imágenes del ejemplar mientras era retirado. REDES SOCIALES

La denuncia generó diversas reacciones en redes sociales. Usuarios lamentaron la pérdida del ejemplar, cuestionaron los motivos de la tala y pidieron conocer si se contaba con los permisos correspondientes.

Otros comentarios reflejaron preocupación por la pérdida de árboles adultos en Saltillo y relacionaron el caso con el crecimiento de desarrollos inmobiliarios y nuevas vialidades, aunque hasta ahora no existe información oficial que establezca que estos factores hayan motivado el retiro del nogal.

$!El nogal se encontraba en una vialidad del sector Rincón del Campestre, donde la organización reportó posteriormente su tala.
El nogal se encontraba en una vialidad del sector Rincón del Campestre, donde la organización reportó posteriormente su tala. REDES SOCIALES

Hasta el momento de la denuncia realizada por la organización, no se había dado a conocer públicamente quién realizó la tala ni las razones para retirar el ejemplar.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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